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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a telefon

Kılıçdaroğlu, AKP vekili Kuş'un vefatı nedeniyle Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Milletvekili Mustafa Kuş'un vefatı nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Kuş'un ölümünden çok büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Başbakan Erdoğan ile telefon konuşmasında, AKP milletvekili Mustafa Kuş'a rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da bulunan Başbakan Erdoğan'ın şahsında Kuş ailesi ile AKP'liler'e ve Şanlıurfalılar'a başsağlığı dileklerini iletti.


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