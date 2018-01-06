Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Senin binmediğin kayık mı kaldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ismini vermeden 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin eleştirilerde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e söylediği "Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz, yazıklar olsun" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki Kılıçdaroğlu’nun kayığına binme. Ya senin binmediğin kayık mı kaldı? Bizim kayığımız Bandırma vapuru" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın "Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine destek verdiği" yönündeki yazısını da gündeme getiren Kılıçdaroğlu, "Sayın Barlas çok doğru bir tespit yaptı. Bunu söylediğim için de beni eleştirecek. Ama doğru doğrudur. Kendi güvendikleri gazeteden terör örgütlerine destek verildiği yazılmış. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Partisinin Ankara il kongresinde konuşan Kılıçdaroğlu, “İktidarın amacı belediyelerle bizim gündemimizi değiştirmek. Biz bunlara itiraz etmeye devam edeceğiz ama gündemimizi asla değiştirmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“Dedikodulara kulak kabartanların bu partide işi yok. Biz bu ülkenin sorunlarına kulak kabartacağız” diyen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Gündemimiz vatandaş"

İktidarın amacı belediyelerle bizim gündemimizi değiştirmek. Biz bunlara itiraz etmeye devam edeceğiz ama gündemimizi asla değiştirmeyeceğiz. Bizim gündemimiz taşeron işçi, bizim gündemimiz asgari ücret, bizim gündemimiz vatandaşın derdi. Dedikodulara kulak kabartanların bu partide işi yok. Partinin içerisinde iç çekişmelerin yeri yoktur. Onlar ayrılsın gitsinler. Partinin dedikoduya ihtiyacı yok, bunu yapanların bu partide yeri yok. Biz bu ülkenin sorunlarına kulak kabartacağız. Türkiye’nin dertleriyle dertleneceğiz.

"Memnunsanuz Yıldırım orada"

Hayatınızdan memnunsanız, Binali Yıldırım orada. Eğer sorunlarınız varsa CHP’nin kapısı size her zaman açık. Kimin ne sorunu varsa çözecek Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Türkiye’nin parası var kaynağı var, Türkiye’yi yönetecek namuslu siyasetçilere de ihtiyacı var.

"İstediğin kadar KHK çıkar"

Bizim sözümüz söz. Ramazan ve Kurban bayramında 2 maaş ikramiyeyi emeklilere vereceğiz. Kendilerine yerliyiz, milliyiz diyenler giderler Man Adası’nda şirket kurarlar. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, bugün geldiğimiz noktada bir Türkiye mücadelesidir. Bugün hapishaneler tıka basa dolu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da OHAL darbesi gerçekleşti. Bugün gelinen nokta FETÖ ile mücadele değildir, demokrasi ve muhalefetle mücadeledir. Sen istediğin kadar KHK çıkar, CHP olarak demokrasiyi savunmak adına bir adım geri adım atmayacağız. Bylock’tan mağdur 11 bin kişi ve Ergenekon ve Balyoz’dan mağdur olanlar için çıkıp özür dileyecekler.

"Hâkimler saraylar kurulu haline dönüştürmeyin"

Milletvekilleri hapiste. Niye? Anayasa Mahkemesi baskıya teslim olmuş durumda. HSK baskıya teslim olmuş durumda. HSK’yı uyarıyorum, gece yarısı hakimleri değiştirmeyin. Alırsanız demokrasiye ihanet edersiniz. Koltuk ikram edilmiş olabilir size ama siz adaleti savunmak zorundasınız. Hakimler Saray Kurulu haline dönüştürmeyin Hakimler Savcılar Kurumu’nu. Sanıyorlar ki bizim evimizde ayakkabı kutuları var. 7 sülalemizi araştırdılar. Toğlu iğne ucu kadar bile bulamazsın.

"11 bin kişiyi suçladılar"

Yeni bir açıklama çıktı. 11 bin ByLock kullanıcısının yanlış olduğu ortaya çıktı. Sayın Yıldırım demişti ki ‘kurunun yanında yaş da yanar’. Bir iki olsa anlarım da 11 bin. 11 bin kişinin aileleri FETÖ’cülükle suçlandı. 11 bin kişiye sesleniyorum; senin hakkını savunduğum zaman bizi de suçladılar. Ama biz yolumuza devam ettik. Şimdi sıkılmadan ‘yanlışlık olmuş’ diyorlar. 11 bin kişiyi hapse tıktın, kamu görevinden attın. İadeyi itibarlarının sağlanması lazım. 11 bin kişiden, Balyoz’dan ve Ergenekon’dan yargılananlardan özür dilemeleri lazım.

"Bizim kayığımız Bandırma vapuru"

Diyorlar ki Kılıçdaroğlu’nun kayığına binme. Ya senin binmediğin kayık mı kaldı? Bizim kayığımız Bandırma vapuru.

"Sayın Barlas çok doğru bir tespit"

Kamuoyunda bilinen MİT TIR’ları ile Suriye’ye silah gönderildi. Mehmet Barlas ne yazıyor bakın? ‘Aynı hatayı Suriye’de muhalif gruplar diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle’ diyor. Suriye’de terör örgütlerine destek veren bir iktidar var. Yandaş kalem diyor. Diyor ki, ‘Esad rejimini bizim iç sorunumuz gibi görerek…’ Sayın Barlas çok doğru bir tespit yaptı. Bunu söylediğim için de beni eleştirecek. Ama doğru doğrudur. Kendi güvendikleri gazeteden terör örgütlerine destek verildiği yazılmış. Kendisine teşekkür ediyorum.