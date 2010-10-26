Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen omurgasız birisin

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'CHP türban konusunda verdiği sözlerden kıvırmaya çalışıyor' şeklindeki eleştirilerine sert yanıt verdi. CHP lideri, "Senin sorgulama hakkın da yetkin de yok. Sen zaten omurgasız birisin" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bireyin bir gün kör kurşuna hedef olup faili meçhulle yok olması da bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir düşüncedir" diyen Kılıçdaroğlu, ancak AKP iktidarının faili meçhullerin hesabının sorulması kaygısını taşımadığını ileri sürdü.

CHP milletvekillerinin faili meçhuller için verdiği araştırma önergelerinin AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki 'Ne demek faili meçhulleri araştırmak? Faili meçhulleri araştırmak parlamentonun mu görevi? Parlamento ne demektir? Başbakan talimat verir, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu el kaldırır. Parlamento budur' diyor. Ve kendisini halkın iradesinin yerine koyuyor. Böyle bir parlamentoyu biz kabul etmiyoruz. Bizim parlamentomuz, özgürce bireylerin el kaldırdığı bir parlamentodur" dedi.



"Bunların iki yüzü bu"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Eylül referandumu öncesinde Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyarette Diyarbakırlılara, "eski cezaevini yıkacakları ve daha modern yeni bir cezaevi yapacakları" sözünü verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun gelişmiş ülkelerde rastlanamayacak bir vaat olduğunu söyledi.

"Şimdi bunun ikinci perdesini açıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan orada başka ne söylemiş bakın; 'bir gece yarısı sokak ortasında ensesine kurşun sıkılarak katledilen katilleri gecenin karanlığında kaybolup bir daha ortaya çıkmayan, çıkarılmayan faili meçhullerin acısını biz çok iyi biliriz' diyor Sayın Başbakan. Sevsinler senin acımanı. Böyle şey olabilir mi? Söylediği doğru. Gecenin karanlığında eğer bir kurşuna hedef olmuş ve faili meçhule gitmişse bir yurttaşımız, o acıyı hepimiz yüreklerimizde hissetmeliyiz. Ama bu acıyı yüreklerinde samimi olarak hissedenler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde el kaldırır ve faillerin araştırılmasını isterler" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın içten ve samimi konuşmadığını, kendisi için hazırlanan ve iki yanına yerleştirilen camlara yansıtılan metinleri okuduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan'ın samimi düşüncesi ne biliyor musunuz? 'Biz faili meçhullerin acısını sömürmeyi çok iyi biliriz' demek istiyor aslında. 12 Eylül darbesinde mağdur olanların acısını sömürdüler şimdi de faili meçhule gidenlerin acısını sömürüyorlar. Bunların iki yüzü bu" diye konuştu.

AKP'nin gerçek yüzünü halka göstermenin her yurttaşın görevi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu görevi inançla ve kararlılık yapacağız: Ta ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaletsiz ve kalkınmasız bir parti olduğunu gösterinceye kadar" dedi.

Bazı köşe yazarlarınca "tuzu kurular" veya "evet ama yetmezciler" olarak nitelendirildiğini ifade ettiği liberal aydınlara da seslenen Kılıçdaroğlu, ellerini vicdanlarına koyarak AKP'nin parlamentoda faili meçhullere yönelik tavrını sorgulamalarını istedi.



"Niçin o dosyaya sahip çıkmıyorsun?"

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın samimi olmaktan bahsettiğini hatırlatarak, "Sayın Başbakan siz gerçekten samimi ve dürüst müsünüz? Verdiğiniz sözün arkasında duruyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Başbakan Erdoğan'ın 2 Nisan 2010 tarihinde Kızılay'ın Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Kendi bir parça ekmeğini, bir lokmasını insanlar, muhtaçlarla paylaşmak için veriyorlar. O bir emanettir, namustur. O emanete el uzatarak onu gayesi dışında kullananın Anadolu değimiyle yatacak yeri yoktur" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, kendilerinin de aynı anlayışta olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Şimdi buna kim sahip çıkacak? Hükümet değil mi? Siz Hükümetin Deniz Feneri davasına sahip çıktığına inanıyor musunuz? Sayın Başbakan'a sormak gerek, bu konuşmayı yapan bir Başbakan yoksulların yoksulluğu giderilsin diye alın terinden biriktirip Deniz Feneri'ne veren insanların emekleri sömürülmedi mi? Onların yatacak yeri var mı? Niçin o dosyaya sahip çıkmıyorsun? Ankara Adliyesi Sıhhiye'de, Adalet Bakanlığı da Kızılay'da araları 1 kilometre ya var ya yok. Yazışmaların en kısası 6-7 ay alıyor. Nasıl oluyor bu? İşlerine gelmiyor. Sayın Başbakan, asıl senin yatacak yerin yok. Ama o insanların alın terini sömürenlerin yatacak yeri var. Neresi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin koynu. AKP'nin kucağında yatıyorlar, onların koruması altında yatıyorlar. Ve işin garip tarafı, bütün bu kepazeliğin üzerine AKP'nin belediyeleri bunlara ihale veriyor. 'Siz az sömürdünüz, alın biraz daha sömürün' diyor. Bizim vergilerimizle yapıyorlar bunu. İnsanda biraz utanma, ahlak, onur, insana saygı olur. İnsanda biraz 'şu Almanya ne der bize. Rezil oluruz' diye anlayış olur. Orada mahkum olacaksın, Türkiye'de krallar gibi karşılanacaksın. İhale alacaksın. Asıl faillerden biri televizyonda 'benim arkamda başbakan var' diyecek. O başbakandan çıt çıkmayacak. Ve bu Başbakan kalkıp bu millete 'emanete ihanet etmeyin bunu yapanların yatacak yeri yoktur' diyecek. O yatacak kişiler senin kucağındadır Sayın Başbakan, dön bak bakalım" dedi.