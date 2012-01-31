Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen dindar değil, din tüccarısın

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'a, 'Daha soykırım yasasının mürekkebi kurumadan, Fransa'ya tavizler vermeye başladınız. Seni gidi mösyö!' sözleriyle yüklendi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın din tüccarlığı yaptığını söyleyerek, "Haramla helal arasında fark gözetmeyen, kul hakkını vermeyen adamdan dindar olmaz. Sen bu milletin fitresiyle, zekâtıyla, kurban parasıyla yolsuzluk yapanlara önce bir hesap sor bakalım. Kusura bakma sen dindar değil, din tüccarısın" dedi.





Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak “Çürüyen bir adalet anlayışıyla karşı karşıyayız” dedi.



AKP’nin hukuk camiasına gözdağı verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bu dava Başbakan’ın yakın arkadaşlarının hırsızlık, yolsuzluk yapabileceğini gösterdi. Asrın yolsuzluğu asrın hukuksuzluğuna dönüştü. Ey hırsızlar, eğer başınıza bir şey gelmesin istiyorsanız, önce Başbakan’a ulaşın, o zaman başınıza bir şey gelmez” dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

Deniz Feneri



Koskoca bir devlet. Bakanlar Kurulu görevini bırakmış savcılarla ulaşmış. Savcılar hırsızın peşinde, bakanlar da savcıların...



Almanya'da yargılandılar. Bunlar piyon asıl failler Türkiye'de dediler. Şimdi gördük, asıl failler savcılar. Sizin neyinize adalet!



Başbakan'ın dava arkadaşlarını önce savcıların elinden aldılar, sonra da savcılar hakkında hapis cezasıyla dava açtılar. Hukuk camiasına gözdağı vermek demektir. İbret-i âlem için ayağınızı denk alın diyorlar. Onun için hâkimlere savcılara sesleniyorum: Adaletin üstünlüğüne olan inancınızı sarsmayın!



Sayın Başbakan'ın yakın arkadaşlarına hırsızlık yapma izni vermek demektir. Yüzyılın yolsuzluğu, yüzyılın skandalına dönüştü.



Ey hırsızlar... Eğer başınıza birşey gelmeden önce Sayın Başbakanla irtibata geçin ki kimse size dokunamasın.



Başbakan'a ulaşamazsanız, dert etmeyin köstebek bir bakan var. Ona ulaşın işinizi görün. Kimse size dokunmaz.

Tutuklu vekiller



Sayın Arınç, birkaç kez açıklama yaptı ve samimi olarak bunları söylüyorum dedi. Arınç, daha önce RTÜK başkanı o görevde durmasın demişti. Ama başkan sırtını Erdoğan'a dayamıştı. Sayın Arınç'a soruyorum: Deniz Feneri savcılarının başına gelenler sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?



Ne diyelim yazıklar olsun. Yazıklar olsun bu kabineye!

Kantsayı düzenlemesi



Başbakan'ın bir CHP takıntısı var. 'En son katsayı düzenlemesini bir kez daha Danıştay'a götürdüler. Niye imam hatiplerden rahatsız oluyorsunuz. Dindar nesiller yetişmesin mi istiyorsunuz" diyor.



Danıştay'a CHP'nin değil de iki kişinin başvuru yaptığını bilmemesine imkân yok. Bir başbakana yalan söylemek yakışır mı? O koltukta oturuyorsun. Bu benim onuruma dokunuyor. Yalan söylemek ancak sana yakışır.



Başbakan'a soruyorum: Diyorsunuz ki dindar olmayan bir nesil olmasın istiyorsunuz diyorsunuz. Siz gelmeden önceki nesil dinsiz miydi?



Bu ölçüyü, bu yetkiyi sana kim verdi? Sen nasıl insanlara 'sen dindarsın', 'sen dindar değilsin' diyebilirsin. Bu şirk değil midir?



İmam Hatip Okullarını, İlahiyat Fakültelerini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP'dir. Sen kim oluyorsun da iftira atıyorsun.



İnsaf! Bu memleketi niye bölüyorsunuz. Din üzerinden oy toplanmaz. Din üzerinden oy topluyorsanız o oyların hepsi size haramdır.

‘Sen dindar değilsin'



Müslüman ülkeler bir mezhep çatışmasının içine sürükleniyor. Şimdi sen kalkmışsın, İslam coğrafyasına mezhep çatışması getiren siyasi projenin taşeronluğunu yapıyorsun.



Haramla helal arasında fark gözetmeyen, kul hakkını vermeyen adamdan dindar olmaz. Sen bu milletin fitresiyle, zekâtıyla, kurban parasıyla yolsuzluk yapanlara önce bir hesap sor bakalım.



Irak'ta Müslümanlar öldüğünde sesin çıkması. Haksızlık karşısında dilin tutuldu. Kaddafi linç edilirken alkış tuttun. Kusura bakma sen dindar değil, din tüccarısın.

‘Seni gidi Mösyö!'



Daha soykırım yasasının mürekkebi kurumadan, Fransa'ya tavizler vermeye başladınız.



Seni gidi mösyö!

Uludere olayı



34 yurttaşımız öldü. Neden korkuyorsun. İstihbaratı şuradan aldım de. Diyemiyor. Kandırıldıysan söyle. Tuzağa düştük de. Söyleyemiyor. Sen yabancı devletlerden aldın bu istihbaratı. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını savunacak en son başbakansın. AKP milletvekili 'ben görüntüleri izledim. onlar kaçakçıydı' diyor. Madem o izliyor. Verin TV'lere de yayınlasınlar.

Van depremi



Van’da Ekim’de deprem oldu. Yarın 1 Şubat. Konteyner yalanı ortaya çıktı



Koskoca Türkiye Cumhuriyeti konteyner yapmaktan aciz mi? İnsanlar çadırda kalıyor



Acizlik Türkiye Cumhuriyeti’nde değil, ülkeyi yönetenlerde.



