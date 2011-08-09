Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sabrımızın sonuan geldik' de ne demek

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yaşanan olaylara dair yorumlarını eleştirdi. CHP lideri, Erdoğan'ın ''sabrımızın sonuna geldik'' sözlerini açıklamasını istediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Libya’daki muhaliflerin mitingine katılmasını eleştirerek ‘Yarın güneydoğudaki bir mitinge yabancı bir ülkenin Dışişleri Bakanı katılınca ne diyeceksiniz?’ diye sordu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Davutoğlu’nun Suriye’ye gitmesine karşı çıkmıyoruz. Görüşmeli. Daha sağlam açılımların yapılması gerektiğini söylemeli. Türkiye katkıyı vermeli. Burada sorunumuz yok. Sorun Türkiye’nin müdahaleci bir tavrı sergilemiş olmasıdır.' dedi.





İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:





'SABRIMIZIN SONU' NE DEMEK



Sabrımızın sonuna geldik sözü, cümlesi. Bu sabrın sonunda ne yapacak hükümet? Askeri müdahale mi yapacak? Hangi sebeple sabrının sonuna geldiğini Başbakan’ın açıklaması lazım.





'BAŞBAKAN, SURİYE BİZİM İÇ MESELEMİZ' DİYOR'



''Dış politika romantizm üzerine kurulmaz. Suriye ile aramızda uzun bir sınır komşuluğu var. Batılı egemen güçler yarın çıkarları düştüğünde koşa koşa gidecektir ama Suriye halkı bize kuşkuyla bakacaklardır. Daha tutarlı politkalar izlemeliyiz. ''Suriye bizim iç meselemiz''dir diyor Başbakan''





'ERDOĞAN ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR'



''Hergün şehit haberi geliyor ama Başbakan üç maymunu oynuyor. Libya'nın bölünmesine adeta çanak tuttuk. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Libya’daki muhaliflerin mitingine katıldı. Yarın Doğuanadolu'daki bir mitinge başka bir ülkenin dışişleri bakanı katılırsa Başbakan'ın vereceği cevap ne olur.' diye konuşan CHP lideri Libya'ya yapılan NATO müdahalesini hatırlattı. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Akdeniz'de yüzlerce insan boğulup gitti. Sorumlusu kim? NATO'ya müdahale izni veren Recep Tyyip Erdoğan'dır. ABD'ye her türlü bilgi veriliyor. Türkiye'de kendi halkına bilgi vermeyeceksin ama ABD'ye her türlü bilgiyi vereceksin. Egemen güçlerin politikası izleniyor. suriye'deki karışıklığın Türkiye'ye sıçraması halinde bunun sorumlusu AKP iktidarı olacaktır.'





'HÜKÜMET NE YAPACAK ASKERİ MÜDAHALE Mİ YAPACAK'



CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü, 'Sayın Davutoğlu'nun Suriye'ye gitmesine bir şey demiyoruz. Sorun Türkiye'nin müdahaleci bir tavrı sergilemiş olmasıdır. Sabrımızın sonuna geldik sözü ne demek. Ne yapacak hükümet askeri müdahale mi yapacak.'







