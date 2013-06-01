Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Polisi derhal Taksim Gezi Alanı'ndan geri çek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Taksim'de polisin eylemcilere yönelik müdahalesini eleştirerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti sorumluluğa çağırdı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'a seslenerek; "Yargının verdiği karar doğrultusunda polisi derhal Taksim Gezi Alanı'ndan geri çek, halkla polisi karşı karşıya getirme. Halk kendi kentine yani İstanbul'a sahip çıkıyor. Bunun için direniyor. Doğayı ve kentini korumak istiyor. Bu andan itibaren yaşanan her olayın sorumlusu Başbakandır. Ne yazık ki Başbakan, hala sorumluluğunun farkında değildir. Artık İstanbul'da Vali diye bir kişi yoktur. Türkiye'de yönetim boşluğu vardır. Bu boşluk İstanbul'da bütün açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Şu an itibari ile Başbakan olduğunu göster, polisi geri çek, yargı kararına uyduğunu kamuoyuna açıkla. Bu sizin görevinizdir. Ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak görevinizi size hatırlatıyor ve zaman geçirmeden uygulanması için sorumluluğa çağırıyorum" dedi.

'Gezi Parkı'nı koruyanlara yapılan saldırı tipik bir devlet terörüdür'

Öte yandan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de yaptığı basın açıklamasında Taksim'de yaşananları "Devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Anayasa’nın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir”.

Gezi Parkı’na sahip çıkan yurttaşlar, sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahip çıkıyorlar. Anayasal hakkını koruyan yurttaşa yapılan saldırının hiçbir haklı yanı olamaz. Gezi Parkı’nı koruyanlara yapılan saldırının hiçbir meşruiyeti yoktur, yapılan müdahale tipik bir DEVLET TERÖRÜDÜR.

Taksim Yayalaştırma Projesi ile Gezi Parkı’nın “Taksim Kışlası”na çevrilmesinin önünü açan imar plan tadilatlarının iptali davasına verilen bilirkişi raporunda çok açık bir şekilde “... plan tadilatlarının şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olduğu” kanaati bildirilmiştir.

Mahkeme bu rapordaki değerlendirmeye göre karar verecektir. İlk vereceği karar da yürütmenin durdurulması olacaktır. Çünkü “işlemin hukuka aykırılığı açıksa ve uygulanması telafisi güç veya imkânsız zararlar doğuruyorsa” yürütmeyi durdurma kararı verilmelidir.

Oysa şu anda yargıya taşınmış plan tadilatı oldu bittiye getirilerek uygulanmaya çalışılıyor, Gezi Parkı yıkılıyor! Dahası, anayasal hakkını kullanan yurttaşların demokratik ve meşru eylemine defalarca kanunsuz müdahale ediliyor. Gerek kent hukuku, gerek demokratik haklar yönünden oluşan zararın giderimi olanaksızdır. Yürütmeyi durdurma kararının koşulları çoktan oluşmuştur.

Mahkemeden hemen yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyoruz.

Hükümete de yargılama sonuna kadar Gezi Parkı'ndaki yıkımı durdurması, anayasal hakkını koruyan yurttaşlara yaptığı eziyete son vermesi çağrısında bulunuyoruz.