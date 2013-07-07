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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Mısır uyarısı

Mısır'daki siyasi krizle ilgili hükümete seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, 'Giden yönetim dost, gelen yönetim düşman olarak algılanmamalı' dedi

07 Temmuz 2013 01:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır’daki darbe konusunda, “Kabul ederiz etmeyiz ama onların kendi içişleridir. Hiçbir zaman giden yönetimi dost, gelen yönetimi de düşman olarak algılamamalı ve bu türden demeçler vermemeli. Bir darbe oldu, doğrudur. Biz de darbeyi doğru bulmadığımızı defalarca ifade ettik. Ama devrilen hükümeti dost bilip, yeni gelen hükümeti düşman addetmek dış politikada olmaz” dedi.

 

Hükümet akılcı davranmalı

 

Kılıçdaroğlu, “Biz kendi ülkemizin çıkarlarını savunuruz. Mısır kendi bölgesinde çok önemli bir ülkedir. Ne Hüsnü Mübarek zamanında ne Sedat zamanında ne Mursi zamanında ne de bir başka zamanda biz dostluğumuzu hiçbir zaman Mısır halkından ayırmadık. Dost olduk. Dış politikada duygusallığa yer yoktur, akılcılığa yer vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümeti de akılcı davranmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

 

Gezi Parkı protestoları

 

Konuşmasında Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı protestolarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Eğer yurttaşın hakkı silahsız ve saldırısız gösteri yapmaksa bu gösteriyi yapsın. Niye engel oluyorsunuz? Elinde bir karanfille Gezi Parkı’na gidecek, yargı kararını tebliğ edecek. Silah var mı elinde? Hayır. Saldırı var mı? Hayır. Kimin elinde silah var? Polisin. Kimin elinde araç var? Polisin. Sayın Vali açıklama yapıyor: ‘Gösteri yapanlar kanun dışına çıkıyorlar’ diye. Sayın Valinin yaptığı açıklama, yasa dışı, hukuk dışı açıklama”
 

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