-Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Kayseri mektubu ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, ''Kayseri Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğini çok somut olarak ortaya koyan o defteri siz rafa kaldırın, kasaya kilitleyip suçun üstünü örtün diye göndermedim'' ifadelerine yer verdi. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a kurye ile mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun, ''Sayın Başbakan'' diyerek başladığı mektubunda, Erdoğan'ın 17 Ekim 2011'de Kızılcahamam'da konuşurken, ''İsim vermeyeceğim, biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden söz ediyor. Biraz haya eden insan bütün Türkiye'nin duyduğu, kendi partisinin belediye başkanının ifadesiyle, ses kasetlerini hep beraber dinledik. 'Yamyamları doyuramıyorum' diyen kendi belediye başkanının itirafını da duyar da ses verir'' dediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti: ''Haklısınız, yolsuzluk olunca insan gerçekten de haya eder, ses verir. Peki siz neden haya edip, ses vermiyorsunuz? Hatırlar mısınız? Kayseri Belediyesi'ndeki rüşvet trafiğini çok somut olarak ortaya koyan defteri size göndermiştim. O defterde, kimden ne kadar rüşvet alındığı, rüşvetin kime verildiği, nasıl paylaştırıldığı kuruşu kuruşuna kayıtlıydı. Siz ne yaptınız? 'Bunun altında imza yok' diyerek sümen altı ettiniz. Ben o defteri siz rafa kaldırın, kasaya kilitleyip suçun üstünü örtün diye göndermedim. Başbakan olduğunuzu hatırlayıp, ar ve haya edip sorumluluğunuzu yerine getirin diye gönderdim. Ama siz, 'rüşvet defterinin altında imza yok' diye Kayseri Belediyesi'nde dönen yolsuzlukların üzerini örttünüz. Defterdeki rüşvet akışıyla ilgili iddiaları incelemesi için bir müfettiş bile görevlendirmediniz. Öte yandan, Elazığ belediyesi ile ilgili olarak namuslu, vicdanlı bir AKP'linin yaptığı yolsuzluk ihbarını da sümen altı ettiniz. Yani, her iki olayda da hayalı davranmadınız. Üstelik CHP'yi AKP zannederek çamur attınız. Şunu çok iyi biliniz ki CHP, AKP değildir. Biz nerede yolsuzluk, hukuksuzluk, usulsüzlük varsa, kararlılıkla üzerine giden bir partiyiz. Siz CHP'ye çamur atmak için eski defterleri karıştırırken, biz çoktan ses vermiş, tam 34 ay önce, CHP Genel Sekreteri'nin imzasıyla 23.12.2008 tarih ve 2008/4934 sayılı yazımızı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş, suç duyurusunda bulunmuştuk. Bu da gösteriyor ki, CHP AKP değildir. Toz, kir, pislik kabul etmez. Hayalı davranır. Sizin de hayalı davranarak, elinizdeki yolsuzluk bilgi ve belgeleriyle rüşvet defterini yargıya teslim etmenizi öneriyorum. Bu arada, size örnek olması dileğiyle, CHP'nin Genel Sekreteri Sayın Önder Sav'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu metnini de gönderiyorum. Saygılarımla.'' Kemal Kılıçdaroğlu, mektubun ekinde dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği suç duyurusu metnine de yer verdi.