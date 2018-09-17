Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı: Kenan Evren de aynı yolu denemişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İş Bankası'ndanki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesine yönelik ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 12 Eylül'den sonra darbenin mimarı Kenan Evren'in de benzer bir yola başvurduğunu hatırlatırken "Biz davayı kazandık, Erdoğan hukuki sürece bir baksın, ondan sonra karar versin" dedi.

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Yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için Ankara'da bulunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Öncelikle ifade edeyim, Erdoğan CHP’nin İş Bankası’ndan para almadığını söylemesi güzel. Biz hiçbir para almıyoruz, ortağı da değiliz bankanın. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz. O para TDK’ya, TTK’ya gider. Kenan Evren de aynı yolu denemişti, darbe sonrasında Atatürk’ün hisselerini devretmişlerdi Hazine’ye. Biz davayı kazandık, Erdoğan hukuki sürece bir baksın, ondan sonra karar versin. Hisseleri Varlık Fonu'na devretmeyi mi planlıyor?"

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"Onuru varsa iade eder"

Kılıçdaroğlu, Katar'dan Türkiye'ye hibe edildiği ifade edilen VIP uçakla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hibe uçakla gezer mi? Onuru varsa o uçağı yarın iade eder. Devletin uçağıymış. Türkiye Cumhuriyeti devleti cumhurbaşkanını gezdirecek uçak alamıyor da şeyhin hediyesiyle mi geziyor? O Katar şeyhi Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı doğalgaz araması yapan şirketlerin ortağı…”

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. CHP'nin bir televizyon kanalı satın aldığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine Erdoğan, konuyu Türkiye İş Bankası'ndaki CHP hissesine getirmişti. CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer” demişti.