Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Çık karşıma"

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çık karşıma boyunun ölçüsünü vereyim. Biraz ilerisi dokuz köyden de kovsan onuncu köyde karşına çıkarım'' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başbakanla televizyonda karşı karşıya gelmekte ısrarlı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Kılıçdaroğlu, bu kez Konya'daki referandum mitinginde halkla buluştu ve düello çağrısını tekrarladı.



Kılıçdaroğlu: "Baştan sona dolaşıyorsun Türkiye'nin her yerini evetle dolduruyorsun, ben senin dediğin gibi gariban Kemalim. Çık karşıma boyunun ölçüsünü vereyim. Biraz ilerisi dokuz köyden de kovsan onuncu köyde karşına çıkarım. Ben halka güveniyorum, sizlere güveniyorum, destek için ne Amerika'ya, ne başka yere gittim, sizin karşınıza çıktım. Destek verin Türkiyeyi güçlendirin."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan Konya'daki miting öncesinde Cihanbeyli ilçesine uğradı.



Cihanbeyli'de halka hitap eden Kılıçdaroğlu, sözlerine ''2 dönemdir milletvekilliği yapıyorum, siyasete girerken söz verdim. Bir, halkıma yalan söylemeyeceğim; iki, halkın çıkarlarını savunacağım, kendimi düşünmeyeceğim; üç, kul hakkı yiyenlerden mutlaka hesap soracağım; dört, Türkiye'yi hak ettiği onurlu yere taşıyacağım; beş, halka güveneceğim'' diyerek başladı.



Ülkeyi adım adım gezdiğini, 81 ili gezeceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''İnançlar üzerinden ve etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayacağıma söz verdim. Eğer inanıyorsa, Allah ile onun arasındaki ilişkidir. O duyguya bizim karışmaya ne hakkımız ne yetkimiz var. Etnik kimlik de öyle, hiç kimse kendi ana-babasını belirleme hakkına sahip mi? O zaman herkes kendi etnik kimliğiyle kıvanç duyar, bu da siyasetin konusu olmaz. Siyasetin konusu yoksulluktur, siyasetin konusu işsizliktir, altın teridir'' dedi.



Kendisinin çok sık havuzlu villadan söz ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''Dünkü Sözcü Gazetesi'ni gören oldu mu bilmiyorum. O havuzlu villanın içinde musluklar altın kaplama, yataklar döner... Allah aşkına bu ülkede bu kadar açlık yoksulluk varken bir Başbakan sabah kalkıp altın kaplamalı musluktan akan suyla yüzünü yıkar mı? Düşünmez mi bu ülkede aç var sefil var? O yüzden bu güzel coğrafyada bir tek çocuk bile yatağa aç girse, bizim uyumamamız lazım. Çünkü biz siyaset yapıyoruz, çünkü biz ülkeyi yönetmeye talibiz, idealleri olan insanlarız, çünkü onun için geldik. Onun için yollara düştük, bunun için diyorum ki tek umudum var o da sizsiniz.''





