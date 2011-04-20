-KILIÇDAROĞLU'NDAN ''ERDOĞAN'' ÖRNEĞİ ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 'bazı belgeler gelirse veya eksik evraklar gelirse, sorunu aşabiliriz' yönündeki açıklaması, bizim açımızdan da son derece olumlu bir açıklamadır. Eğer YSK'nın kararıyla sorun aşılabiliyorsa, hiçbir sorunumuz yok, kendilerine teşekkür ediyoruz, sorun aşılamıyorsa, yine söylediğimiz yerdeyiz. Biz özgürlük, demokrasi istiyoruz. Biz, nasıl 'Recep Tayyip Erdoğan seçime katılamaz, bu konuda yasalar engeldir' dendiği zaman, anayasa değişikliği dahil, yasaları, değiştirmek için karar verdik ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı parlamentoya taşıdıysak, demokrasinin gereği olarak bunu yaptıysak, aynı şeyi diğerleri için de yapacağız'' dedi.