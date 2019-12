-KILIÇDAROĞLU'NDAN ENGELLİLERE: '' EVİNİZE HOŞGELDİNİZ'' ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda Anayasa'nın ''sosyal hukuk devleti'' ilkesini gerçek anlamda hayata geçireceklerini ve engellilerin sorunlarını çözeceklerini belirterek, ''Engellilerin haklarının verilmediği bir devlet, sosyal hukuk devleti değildir'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikteki konuşmasına, ''Hepiniz yeni evinize hoşgeldiniz'' diyerek başladı. Genel Başkan seçilmesinin ardından ''toplumun her kesimini kucaklama'' sözü verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Halkın iktidarında kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, her kesimi dinleyeceğiz. Engelliler sorunlarını biliyor. 'Hak verilmez alınır', engelliler hakkını aldı ama bu yeterli değil. Engellilerin bir çok sorunu var. Özellikle kent yaşamları engelliler için yaşanılır değil. Kentli olmak, sinemaya, tiyatroya gitmek, caddelerde özgürce gezmektir. Kentli olmak hayatın bir parçasıdır. Ama biz engelli yurttaşlarımızı eve kapatarak kentli olduğumuzu sanıyoruz. Onlar lütuf beklemiyor. Onlar sosyal hukuk devletinin hayata geçirilmesini istiyor.'' Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal hukuk devleti olduğuna ilişkin anayasa hükmünün değiştirilemez maddeler arasında yer aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Elbette, laiklik, demokrasi önemli ama sosyal devlette önemli. Ne yazık ki Türkiye'nin sosyal hukuk devleti özelliği yeterince uygulanmıyor. Engellilerin haklarının verilmediği bir devlet, sosyal hukuk devleti değildir'' ifadelerini kullandı. Engellilerden hak arama mücadelelerini sürdürmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, kendilerinin de CHP olarak her zaman bu hak arama talebinin arkasında olacaklarını bildirdi. Sözlerine başlarken, ''Yeni evinize hoşgeldiniz'' dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''CHP sizin yeni eviniz olacak, sizin sorunlarınızın tartışıldığı, sizin sözcülerinizin olduğu bir yer olacak. Sorunlarınızın çözümü sizlerin elinde'' dedi. Türkiye'de hala engellilere yönelik bir veri tabanının oluşturulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, yasaya göre işletmelerin belirli sayıda engelli çalıştırma zorunluluğu bulunduğu, ancak bunun da uygulanmadığını savundu. Engellilerin istismar edildiğini ileri sürülen Kılıçdaroğlu, ''Yeni evinizde her türlü istismarcılığı önleyerek yola çıkacağız. Sesiniz burada daha gür çıkacak'' dedi. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit döneminde Ekonomik Sosyal Konsey kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda bu konseyde engelli temsilcisi olacağı sözünü verdi. Bir gün herkesin engelli olabileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, ''Engellinin onurunu koruyarak, onun sosyal devletin koruması altında olmasını sağlamak her siyasi partinin ortak paydası olmak zorundadır'' dedi. Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli de CHP'nin bu düzeyde ve kapsamda engelli kitlesi ile ilk kez buluştuğunun altını çizerek, ''CHP engellilere yönelik kapsamlı bir politika oluşturmaya ilk kez girişiyor, bunun için de çok doğru bir yol izliyor'' dedi.