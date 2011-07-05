-KILIÇDAROĞLU'NDAN ELİTAŞ'A DEVAMSIZLIK CEVABI TBMM (A.A) - 05.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın devamsızlık durumunda CHP'li millletvekilleri hakkında işlem yapılabileceğine ilişkin sözlerine ''elinden tutan yok'' yanıtını verdi. Partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i kutlamaya gideceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ziyaretin bugün olacağını sanmadığını belirterek, ''Sayın Başkan bir koltuğuna ısınsın bakalım'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın 5 birleşime devamsızlık durumunda CHP'li milletvekilleri hakkında devamsızlıktan işlem yapılabileceğini söylediğinin ifade edilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Elinden tutan yok'' karşılığını verdi.