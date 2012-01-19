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Kılıçdaroğlu'ndan 'Dink' kararına tepki: AKP'nin adaletidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink davasına ilişkin "Parasız eğitim isteyen öğrencileri örgüt üyesi yapanlar, Hrant Dink'i öldürenleri örg&uu

19 Ocak 2012 02:00



T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink davasına ilişkin "Parasız eğitim isteyen öğrencileri örgüt üyesi yapanlar, Hrant Dink'i öldürenleri örgütsüz yargılıyorlar. Bu AKP'nin adaletidir" değerlendirmesini yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink davasıyla ilgili olarak verilen kararı "tweet ile kınadığı" belirtildi.

Açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabında "Parasız eğitim isteyen öğrencileri örgüt üyesi yapanlar, Hrant Dink'i öldürenleri örgütsüz yargılıyorlar. Bu AKP'nin adaletidir" değerlendirmesinde bulundu.






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