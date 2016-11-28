Kılıçdaroğlu'ndan din adamlarına: Bizi 'dinsiz parti' olarak göstermeye çalışıyorlar; kurumun hiç dini olur mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da yaklaşık 300 din adamıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında adalet, laiklik ve aklın üstünlüğü konularına dikkat çektiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, din adamlarına yaptığı konuşmada İslam dünyasındaki sorunlarının kaynağının demokratikleşmenin, din ve vicdan özgürlüğünün, sosyal devlet anlayışı ve hukuk devletinin eksikliği olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Birbirimizi tanımamız lazım. Bizi başkasından dinlemeyin, bizden dinleyin. Bizi bazı çevreler ‘dinsiz parti’ olarak göstermeye çalışıyor. Bu haksız ithamlara inanmayın. Kurumların dini olmaz” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ataşehir Marina’da Ataşehir ilçesi ile İstanbul’un Anadolu yakasında görev yapan din adamları, cami yaptırma ve yaşatma derneği temsilcileri ve müftülük çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 300 din adamı katıldı.

Din adamlarıyla sohbet eden Kılıçdaroğlu, “Adaletin İslam ve diğer tüm dinlerin temel taşı olarak kabul edildiğini ve soylu bir kavram olduğunu” söyledi.

"Hukukun üstünlüğü gerek"

Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü; düşünceyi, ifade özgürlüğünü savunan bir adalet anlayışının insan olmanın ilk adımı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, İslam dünyasındaki sorunlarının kaynağının demokratikleşmenin, din ve vicdan özgürlüğünün, sosyal devlet anlayışı ve hukuk devletinin eksikliği olduğunu kaydetti. Konuşmasında laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olduğunu dile getirerek, devletin inanç dayatması yapmadığı, her yurttaşın inancını özgürce yerine getirdiği bir düzenin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Akıl” konusuna da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, gelecek kuşakların insanlara yararlı olabilmeleri, yeni keşifler, yeni icatlar yapabilmeleri için aklını daha iyi kullanabilmesinin öğretilmesi gerektiğini vurguladı. İslam dünyasının içinde yaşadığı sorunları akıl yoluyla ortadan kaldırılabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu noktada 700 yıl önce bilime, tekniğe önem veren ve dünya çapında önemli bilginler yetiştiren İslam dünyasının bugün geride kalmasının nedenlerinin iyi düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, din adamlarına hitap ederken, alınan bilgiye göre şöyle dedi:

"TV’de izliyorsunuz"

“Beni tanımıyorsunuz. Beni ekranlarda kimi zaman bağırırken, kızarken, kimi zaman da kısık sesle konuşurken izliyorsunuz. Birbirimizi tanımamız lazım. Bizi bizden dinleyin, başkasından dinlemeyin. Bu toplantıyı da bunun için yaptık. Bizim yanlışlarımız, hatalarımız da olabilir. Bizzat kendimin de hataları, yanlışları olabilir. Bizi eleştirmekten çekinmeyin. İnançları siyasete malzeme etmek çok doğru değil. Bizi bazı çevreler ‘dinsiz parti’ olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu haksız ithamlara inanmayın. Kurumların dini olmaz. Merkez Bankası’nın dini var mı? Maliye Bakanlığı’nın dini var mı? Bu tür haksız ithamlara inanmayın. O nedenle söylüyoruz; inanç üzerinden siyaset olmaz, kimlik üzerinden siyaset olmaz, yaşam tarzı üzerinden siyaset olmaz.”

Kılıçdaroğlu konuşmasında ayrıca adalet, laiklik ve aklın üstünlüğü gibi konulara vurgu yaptı. CHP Lideri, üstünlerin değil hukukun üstünlüğünü, düşünceyi, ifade özgürlüğünü savunan bir adalet anlayışının, insanlığın ilk adımı olduğunu söyledi. Ayrıca, İslam dünyasındaki sorunların, demokratikleşmenin, din ve vicdan özgürlüğünün, sosyal devlet anlayışı ve hukuk devleti eksikliğinden kaynaklandığını anlattı. Kılıçdaroğlu, laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olduğunu ifade ederek, devletin inanç dayatması yapmadığı bir düzenin hayata geçirilmesi gerektiğini de söyledi.