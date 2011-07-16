-KILIÇDAROĞLU'NDAN DENKTAŞ'A ZİYARET ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, tedavi gördüğü TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarete, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ile gelen Kılıçdaroğlu, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi binasına girişi sırasında, burada tedavi gören gazilerle kapıda bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Daha sonra Denktaş'ın tedavi gördüğü kısma geçen Kılıçdaroğlu, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Rauf Denktaş'ın sağlık durumu konusunda doktorundan bilgi alan Kılıçdaroğlu, ''Ne yorgunluklar aştı. Bunu da aşacak inşallah'' diye temennide bulundu. Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş da Kılıçdaroğlu'na hal hatır sorarak, ''Her zaman sizin peşinizdeyiz'' dedi. Rauf Denktaş'ın, eşinin, ''İlk buluşmada sarılıp öpeceğim'' dediğini anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Yaptı, yaptı'' diye konuştu. Aydın Denktaş ise ''Yaptım, yaptım. Ahtım vardı. Kırık kolumla geldim oyumu verdim efendim size. Helal olsun'' dedi. Rauf Denktaş'ın, ''Bu Silivri'ye adam devşirme hareketine son verseniz. Olamaz diye...'' sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bu özel yetkili mahkemeler kaldırılsın diye kanun teklifini verdik. Çünkü bu mahkemeler demokrasinin önündeki en ciddi engellerden birisi. Doğal yargı süresine aykırı, kuralına aykırı zaten bunlar. Bakalım tabii bu bizim tek başına kanun teklifi vermemiz olmuyor, yetmiyor. Demokrasiyi önce insan yüreğinde hissetmeli, aklında hissetmeli, ruhunda hissetmeli. Karşı görüşü dinleyebilmeli ama işte bunlar olmazsa olmuyor.'' Geçmişte gazetelerde sansür nedeniyle yazı yazılamadığında ve konulamadığında, boş kalan ''beyaz köşeler'' olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Şimdi boş kalmıyor, zaten gazeteciyi atıyorlar'' diye konuştu. Rauf Denktaş ise ''Balbay'ın yeri boş kaldı günlerce. 768. gün, içeride. Olacak iş değil'' görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonunda, Denktaş için tutulan ziyaret defterini imzaladı. Ziyaretin ardından, Kılıçdaroğlu ve Korutürk, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nden ayrıldı.