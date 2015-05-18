'Demirtaş genç ve dinamik, Bahçeli olgun devlet adamı, Davutoğlu vesayet altında'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı siyasi parti liderleri için “Demirtaş genç, dinamik esprili, Bahçeli, olgun, devlet adamı kimliği ağırlıklı, Davutoğlu, gölgede kalan, İradesini kullanamayan, vesayet altında bir lider” dedi. Kılıçdaroğlu, MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu için, “Ekmeleddin Bey’in parlamentoda olması, Türkiye için bir kazançtır” ifadelerini kullandı.

Star TV’nin canlı yayınında Nazlı Çelik Bilgili’nin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu’nun parti liderleriyle ilgili sözleri şöyle:

Nazlı Çelik Bilgili: Birer cümleyle birde liderlerle ilgili tanım isteyeceğim. Mesela Demirtaş nasıl bir lider sizin için?

Kemal Kılıçdaroğlu: Genç, dinamik bir lider.

Nazlı Çelik Bilgili: Esprilerini beğeniyor musunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Evet. İşte genç, dinamik, esprileri olan bir devlet.

Nazlı Çelik Bilgili: Başbakan Davutoğlu’nu nasıl tanımlarsınız?

Kemal Kılıçdaroğlu: Gölgede kalan bir lider. İradesini kullanamayan, vesayet altında olan, onu hissettiren ama bir türlü ondan çıkamayan, çıkmak için zaman zaman çıkışlar yapan ama net tavır sergilemeyen bir kişi, bir lider.

Nazlı Çelik Bilgili: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli?

Kemal Kılıçdaroğlu: Olgun, devlet adamı kimliği ağırlıklı olan bir lider.