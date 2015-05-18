T24 LogoT24 Logo
Politika

'Demirtaş genç ve dinamik, Bahçeli olgun devlet adamı, Davutoğlu vesayet altında'

Kılıçdaroğlu: Ekmeleddin Bey’in parlamentoda olması kazançtır

18 Mayıs 2015 17:46

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bazı siyasi parti liderleri için “Demirtaş genç, dinamik esprili, Bahçeli, olgun, devlet adamı kimliği ağırlıklı, Davutoğlu, gölgede kalan, İradesini kullanamayan, vesayet altında bir lider” dedi. Kılıçdaroğlu, MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu için, “Ekmeleddin Bey’in parlamentoda olması, Türkiye için bir kazançtır” ifadelerini kullandı.

Star TV’nin canlı yayınında Nazlı Çelik Bilgili’nin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu’nun parti liderleriyle ilgili sözleri şöyle:

Nazlı Çelik Bilgili: Birer cümleyle birde liderlerle ilgili tanım isteyeceğim. Mesela Demirtaş nasıl bir lider sizin için?

Kemal Kılıçdaroğlu: Genç, dinamik bir lider.

Nazlı Çelik Bilgili: Esprilerini beğeniyor musunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Evet. İşte genç, dinamik, esprileri olan bir devlet.

Nazlı Çelik Bilgili: Başbakan Davutoğlu’nu nasıl tanımlarsınız?

Kemal Kılıçdaroğlu: Gölgede kalan bir lider. İradesini kullanamayan, vesayet altında olan, onu hissettiren ama bir türlü ondan çıkamayan, çıkmak için zaman zaman çıkışlar yapan ama net tavır sergilemeyen bir kişi, bir lider.

Nazlı Çelik Bilgili: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli?

Kemal Kılıçdaroğlu: Olgun, devlet adamı kimliği ağırlıklı olan bir lider.

ETİKETLER

kemal kılıçdaroğludemirtaşbahçelidavutoğluyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24