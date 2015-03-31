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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na emekli zammı tepkisi: Al 100 lirayı başına çal

'Emeklilere iki maaş ikramiye veremezsem siyaseti de bırakacağım'

31 Mart 2015 17:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun emekli maaşı 1000 liranın altında olanlara 100 lira zam yapılacağı yolundaki açıklamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Dedik ya emekliye ikramiye vereceğiz. Bugün kendisini demiş ki Temmuz’da 100 lira zam yapacağım. Al 100 lirayı başına çal" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu kürsüye 8 Haziran’ın Başbakanı olarak anons edildi. 

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Farklı bir Türkiye’yi inşa etmek için yola çıkacağız. Cumhuriyet en değer verdiğimiz kurumdur. Hepimiz bu cumhuriyetin kuruluşuna doğrudan tanıklık etmedk ama ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız.

Önseçimlerde bir demokrasi şölenini Türkiye Cumhuriyetine yaşattık. Değişik çevreler bizi uyardı aman ha yapmayın şöyle olur böyle olur diye. Demokrasiye inanıyorsak yapacağız.

Bu ülkeyi demokrasinin olduğu birinci sınıf bir ülke yapacağız.

Diyorlardı ki herkes değişiyor CHP değişmiyor. Son 4 yılda dünyada en hızlı değişimi yaşayan parti CHP’dir. (Devrimci Kemal sloganları atılıyor)

Bu daha başlangıç çok güzel değişiklikler olacak CHP’de. İlk krultayda bir tüzük değişikliği daha yapacağız. Kontenjan hakkını bir kez kullanan bir daha kllanamayacak. (Bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganları atılıyor.)

 

'Bize demokrasi dersi verenler nerede acaba?'

 

CHP cumhuriyetin demokrasinin özgürlüklerin savunucusudur. CHP etnik kimlik üzerinden siyaset yapmaz.
Şimdi hepimize bir görev düşüyor listenin birinci sırasında gibi çalışmak.

Hangi partide kadın kotası var, hangi partide gençlik kotası var. Adres belli: CHP.

Hangi parti Türkiye’de gelir dağılımının adil olmasını istiyor. Gençler hangi parti babalarınızın emekli aylıklarının artırılmasını istiyor: CHP…

 

‘Al 100 lirayı başına çal’

 

Dedik ya emekliye ikramiye vereceğiz. Bugün kendisini demiş ki Temmuz’da 100 lira zam yapacağım. Al 100 lirayı başına çal. İki maaş ikramiyeyi Kılıçdaroğlu veremezmiş, lafa bakın. Yerinde ve zamanında "İki maaş ikramiye veremezsem siyaseti de bırakacağım" dedim, söz Kılıçdaroğlu sözü.

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