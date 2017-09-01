Kılıçdaroğlu'ndan cezaevine bayram ziyareti: Vekillerin tutuklanmasını sindiremiyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki ay önce MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve mahkeme salonunda tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada "Vekillerin tutuklanmasını sindiremiyoruz" ifadesini kullandı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Hiçbir suçu olmayan bir kişinin adaletsiz bir şekilde hapse konulmasını sindiremiyorum. Milletvekillerinin hapse atılmasını içimize sindiremiyoruz. Seçilen bir kişinin hapse atılması demokrasi ayıbıdır. Enis bey seçilmiş bir milletvekili. Enis beyin hapse atılması seçilmiş iradenin hapse atılmasıdır. Ama biz bu ülkeye gerçek anlamda adaletin gelmesi için mücadele edeceğiz. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını bunun için istiyoruz. Yargı, bir yerden aldığı talimatları uyguluyorsa o ülkede adalet yoktur. O ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin güvencesi bağımsız yargıdır. Buradan ülkeyi yönetenlere seslenelim. Aynı duyarlılığı onların da göstermesi gerekir."