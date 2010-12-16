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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR ÇAĞRI DA GÜL'E  İSTANBUL (A.A) 

16 Aralık 2010 14:11

-KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR ÇAĞRI DA GÜL'E  İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bildiğini açıklayabileceğini belirterek, ''Bence hiçbir sakıncası yok'' dedi. Kılıçdaroğlu, 11. Marka Konferansı'ndaki konuşması öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Kayseri'deki rüşvet iddialarına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, ''Sayın Cumhurbaşkanı bildiğini açıklayabilir. Bence hiçbir sakıncası yok'' yorumunu yaptı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın iddialarla ilgili açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ben de bekledim İçişleri Bakanı acaba bir şey söyleyecek mi diye... Bizim sorduğumuz hiçbir soruya yanıt vermedi. Sadece hakarete varan söylemler dile getirdi. Bunu ben İçişleri Bakanı'na yakıştıramadım. Sayın İçişleri Bakanı kendi vicdanına sordu mu? Biz belge gizlemişiz. O gizlediğimizi söylediği belge bir gün önce basın mensuplarına dağıtıldı. Bir İçişleri Bakanı'nın bundan haberi yoksa o koltuktan ayrılsın.''

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