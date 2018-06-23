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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti

  ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

23 Haziran 2018 22:37

 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Tandoğan\'da CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin mitingi öncesi bayrak asarken düşüp yaralanan Mert Beştaş\'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

(FOTOĞRAF) 

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