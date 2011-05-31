-KILIÇDAROĞLU'NDAN BALANLI YORUMU ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın tutuklanması konusunda, ''Bir generalin tutuklanması sıradan bir olay değil, önemli bir olaydır. Ayrıntıları bilmediğim için benim özel bir yorum yapmam doğru olmaz'' dedi. Kılıçdaroğlu, NTV'de yayımlanan ''Liderler NTV'de'' programına katılarak, soruları yanıtladı. ''Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Balanlı'nın tutuklanması kararını nasıl karşılıyorsunuz'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bir generalin tutuklanması sıradan bir olay değil, önemli bir olaydır ama ayrıntıları bilmiyorum. Ayrıntıları bilmediğim için benim özel bir yorum yapmam doğru olmaz. Umarım yarın bir gün ayrıntılar biraz daha ortaya çıkar ve biz de o çerçevede görüşümüzü belirtmiş oluruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Seçim öncesi gelen bu tür kararlar, daha önceki deneyimlerden biliniyor ki, seçimin sonucunu etkileyecek yankılar yapıyor. Burada da benzer bir şey bekler misiniz'' sorusuna karşılık, yargının siyasallaştığını bildiğini söyledi. Siyasi otoritenin karar aldığını ve belli yargı organlarının da bu kararları uyguladığını öne süren Kılıçdaroğlu, ''Bu Türkiye'nin bilinen bir gerçeği. Bunu ben söylemiyorum. Sayın Erdoğan kendisi söyledi, 'Ayağa kalkmadı. Şimdi yerini buldu, Silivri'ye attık' dedi. Eğer bir ülkede yargı bağımsız değilse, yargı tarafsız değilse zaten o ülkede bu tür olaylar olur. Bizler de bakarız. Benim bütün arzum, bu tutuklamanın haklı gerekçeye dayanmış olmasıdır. Eğer haklı bir gerekçe yoksa bu gerçekten Türkiye için ciddi bir sorun'' dedi. ''Emekli bir asker, bunun, tarikatların üzerine gidenlere bu tür bir tutuklama kararı çıktığını söyledi. TSK'nin infial içinde olduğundan bahsetti. Ne dersiniz'' sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Bu tür olaylar iktidar tarafından programlanıp, yürürlüğe konulabilir. Asker tepki versin ve biz yine mağdur edebiyatı yapalım ve seçime gidelim, diye. Benim buradan TSK'ya özellikle istirhamım, sakın ola ki herhangi bir tepki vermeyin, kendi kışlanızda oturun, soğukkanlılıkla olayları izleyin. Başka söyleyecek bir şey yok. Adalet sonunda tecelli edecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tecelli edecektir. Haklılık varsa, birazcık gecikerek de olsa haklılık ortaya çıkacaktır. Bu olayların büyük ölçüde siyasallaştığını biliyoruz.''