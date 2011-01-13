-KILIÇDAROĞLU'NDAN BAKAN GÜNAY'A GÖNDERME ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'taki ''İnsanlık Heykeli''ne ilişkin bir soruya, ''Benim düşüncelerim belli. Benim merak ettiğim Kültür ve Turizm Bakanı ne yapacak?'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, Sakarya gezisi öncesi Genel Merkez'den çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kamuda türban bir haktır. Dolayısıyla vatandaşlara bireysel başvuru hakkınızı kullanın' yönünde bir çağrısı oldu. Bu 'kamuda türbana yol açılıyor' şeklinde yorumlandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken de ''Anayasa Mahkemesinin kararları var. Anayasa Mahkemesinin kararlarına hepimizin uyması gerekiyor. Üstelik bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de gitti. AİHM'in de bu yönde verdiği kararlar var. Bir Başbakan, hukukun üstünlüğüne inanıyorsa, hukukun gereğini her kişinin yapması gerektiğini hatırlatması lazım. Hukuka aykırı düşünceleri ileri sürmek doğru değil'' diye konuştu. TAPDK'ın, tütün mamulleri ile alkollü içkilerin tanıtımına, satışına, sunumuna ve tüketicilere ulaşmasına ilişkin yönetmeliğe ilişkin bir başka soru üzerine de Kılıçdaroğlu, konunun kamuoyunda tartışıldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, ''Gençleri kötü alışkanlıklardan, içkiden uzak tutmak güzel bir şey. Bu, bütün dünyada sınırlandırılıyor. Ama bunlar hayatı sınırlandırmaya yönelik çabalara dönüşürse bu doğru değil'' dedi. -KÜLTÜR BAKANI NE YAPACAK?- Kılıçdaroğlu, Kars'daki ''İnsanlık Heykeli''ne ilişkin bir soruya ise ''Benim düşüncelerim belli. Benim merak ettiğim Kültür ve Turizm Bakanı ne yapacak?'' karşılığını verdi. Erzurum gezisi sonrası Kars'a gidip gitmeyeceğinin de sorulduğu Kılıçdaroğlu, böyle bir düşüncesinin bulunmadığını ifade etti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Nebil İlseven hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı olduğu dönemde soruşturma açılması yönünde CHP tarafından bir önerge verildiği ve önergede kendisinin de imzasının bulunduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Evet benim de imzam vardı. Soruşturuldu. Soruşturulacak hiçbir şeyin olmadığı saptandı. Dolayısıyla bugün Sayın Nazlı Ilıcak'ın yazısını okursanız, bütün ayrıntılar orada var'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Tahliye edilen bazı Hizbullah sanıklarının imza vermeye gitmediği'' yönündeki haberlerle ilgili olarak da ''İçişleri Bakanı herhalde gereğini yapacaktır. Eğer Türkiye hukuk devleti ise hukuk devleti sadece belli kişiler için geçerli olan birilerine ayrıcalık sağlayan bir devlet değildir. İmza vermeye gitmemişlerse bunun gereğini hükümetin yapması gerekir. Yürütme organının görevi ne? Görevi, hukuka aykırı uygulamaları kontrol etmek, denetlemektir'' dedi.