Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesi'ne direniş tepkisi: İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı da Danıştay'ı da AYM'yi de kapat

Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın “hak ihlali yapıldığı” gerekçesiyle tahliyesine karar vermesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı, "Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemedir” yorumunu eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk hüküm geçerliyse Yargıtay, Danıştay ve AYM’nin kapatılması gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, tutuklu yazarlar Altan ve Alpay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmiş; 13. ve Ağır Ceza mahkemeleri, kararın henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamasın ve gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamasını gerekçe göstererek tahliye talebini reddetmişti.

Başbakan: AYM, dosyanın içeriğini bilmiyor

Doğru kararı verecek olanın birinci dereceden mahkeme olduğunu savunan Başbakan Yıldırım ise, "Bu davanın görüldüğü mahkeme gerekli kararı verecektir. Nöbetçi mahkemenin kararı yeterli değildir. Yerel mahkeme dosya içeriğini ve AYM'nin kararını dikkate alarak hukuka uygun bir karar verecektir. Dosyanın içeriğini Anayasa Mahkemesi bilmiyor” yorumunda bulunmuştu.

Partisinin İstanbul’daki İl Kongresi’nde konuşan Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın açıklamalarını eleştirerek, "Sayın Yıldırım son Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili diyor ki ilk mahkemenin kararı geçerlidir. Dosya oradadır. İlk hüküm geçerliyse Yargıtay'ı da Danıştay'ı da Anayasa Mahkemesi'ni de kapat. AİHM'den de çık. Hakimleri saraya taşı. Talimat versin karar versin. O zaman niye bu kadar mahkeme kuruyorsunuz. Adaleti sağlamak sizin görevinizdir” ifadelerini kullandı.