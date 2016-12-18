Kılıçdaroğlu’ndan Ali Tatar’ın ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davaları sürecinde tutuklanıp, serbest kaldıktan 3 gün sonra yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Ankara’da yaşayan annesi Satı Tatar’ı ziyaret etti.

Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar ve eşi Nilüfer Tatar’la da görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde Ankara Milletvekili Murat Emir, İl Başkanı Adnan Keskin ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da hazır bulundu.

İntihara sürükleyen savcı tutuklanmıştı

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası HSYK tarafından açığa alınan, ismi, hakkında iki kez yakalama karara verdiği Yarbay Ali Tatar'ın intiharıyla gündeme gelen Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan tutuklanmıştı.

Pehlivan'ın itirazıyla yeniden tutuklanan Tatar intihar etmişti

Pehlivan, İstanbul'da özel yetkili savcı olarak görev yaptığı 2009 yılında "Amirallere Suikast" soruşturmasını yürüttüğü sırada, Yarbay Ali Tatar hakkında inceleme başlatmasıyla gündeme gelmişti.

Yarbay Tatar, savcıya ifade vermesinin ardından mahkemece tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu gelişme üzerine savcı Pehlivan'ın itirazıyla, hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Yarbay Tatar, cezaevine gitmeden intihar etmişti.

2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Pehlivan, darbe girişimi sonrası HSYK tarafından açığa alınmıştı.