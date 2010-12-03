-KILIÇDAROĞLU'NDAN AİYM KARARI YORUMU ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) açığa alınan 3 generalle ilgili kararını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AYİM'in kararı öncesinde çeşitli düşünceleri dile getirenler, bu karar karşısında çıkıp milletin önüne, halktan özür dileyecekler mi bunu merak ediyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, Dünya Özürlüler Günü nedeniyle, parti genel merkezinde düzenlenen etkinlik öncesi gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine, kendilerinin baştan beri yargının kararına saygı duyulması yönünde açıklamaları olduğunu hatırlattı. TBMM grup toplantısında da aynı şeyleri söylediklerini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Ama asıl düşünmesi gerekenler daha karar açıklanmadan, 'bu yargı bizim istediğimiz yönde karar almaz. Bu yargı bağımsız bir yargı, tarafsız bir yargı değildir', hatta biraz daha ileri gidilerek, 'komutanların taleplerini bunlar yerine getirirler' diye bir düşünce dile getirilmişti. Acaba bu düşünceleri dile getirenler, açıklanan bu karar karşısında çıkıp milletin önüne, halktan özür dileyecekler mi bunu merak ediyorum.''