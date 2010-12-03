T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN AİYM KARARI YORUMU ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 15:42

-KILIÇDAROĞLU'NDAN AİYM KARARI YORUMU ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) açığa alınan 3 generalle ilgili kararını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AYİM'in kararı öncesinde çeşitli düşünceleri dile getirenler, bu karar karşısında çıkıp milletin önüne, halktan özür dileyecekler mi bunu merak ediyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, Dünya Özürlüler Günü nedeniyle, parti genel merkezinde düzenlenen etkinlik öncesi gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine, kendilerinin baştan beri yargının kararına saygı duyulması yönünde açıklamaları olduğunu hatırlattı. TBMM grup toplantısında da aynı şeyleri söylediklerini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Ama asıl düşünmesi gerekenler daha karar açıklanmadan, 'bu yargı bizim istediğimiz yönde karar almaz. Bu yargı bağımsız bir yargı, tarafsız bir yargı değildir', hatta biraz daha ileri gidilerek, 'komutanların taleplerini bunlar yerine getirirler' diye bir düşünce dile getirilmişti. Acaba bu düşünceleri dile getirenler, açıklanan bu karar karşısında çıkıp milletin önüne, halktan özür dileyecekler mi bunu merak ediyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24