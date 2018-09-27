"Kılıçdaroğlu'ndan af açıklaması; kapıyı araladı mı?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifinin yasalaşması için nitelikli çoğunluğunu aranması durumunda CHP’nin desteğini işaret ederek teklifi köşesine taşıdı. Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Af teklifine nasıl yaklaştığını sordu.Yazar Selvi, Kılıçdaroğlu'nun kapıyı kapatmadığını aralık bıraktığını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu MHP'nin af teklifi için “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz” diye konuştu.

Abdulkadir Selvi'nin "Kılıçdaroğlu affa kapıyı araladı mı, yerel seçimde ittifak yapacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"AK Parti ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nı yerel seçimlerde de sürdürme kararını aldığı, MHP’nin af teklifini Meclis’e sunduğu bir dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geniş bir ufuk turu yaptık.

Kılıçdaroğlu’na 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de muhalefetle ‘millet ittifakı’ yapıp yapmayacaklarını, MHP’nin af teklifi karşısındaki tutumlarını sordum. CHP Lideri ile görüşmemizde edindiğim izlenimi ise en sonda değil, en başta paylaşmak isterim. CHP Lideri, rotayı tamamen yerel seçimlere çevirmiş durumda.

İttifaka ne yanıt verdi?

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden yerel seçimde ittifak yapmayacakları izlenimi edindim, sordum. CHP Lideri, “Zaten yasal olarak ittifak mümkün değil. Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız. Vatandaşlarımız CHP adayını görünce siyasi tercihini bir kenara bırakacak. Çünkü bilecek ki CHP’nin adayı seçildiği an itibariyle tüm beldenin belediye başkanı olacak, yandaşlık yapmayacak, kendisine oy versin vermesin beldenin, kentin tüm sakinleri için eşit olarak hizmet üretecek. Ve gönül rahatlığıyla CHP’nin adayına oy verecek. Özetle biz ittifakı, işbirliğini bizzat seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yapacağız. Adaylarımız tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak” diye karşılık verdi.

İstanbul ve Ankara'ya özel strateji

CHP yerel seçimler için hafta sonu Abant’ta kampa giriyor. Yerel seçim hazırlıklarını konuştuğumuz Kılıçdaroğlu’na yerel seçimlere dönük özel bir stratejileri olup olmayacağını sordum.

“Seçim hazırlıklarını yapıyoruz. Elbette hem Türkiye genelinde, hem büyükşehirlerde özel bir strateji ile çalışıyoruz” dedi. Yerel seçimlerde mücadele İstanbul ve Ankara üzerinde geçecek. Peki, CHP’nin bu iki şehre yönelik özel bir çalışması var mı? Kılıçdaroğlu, “Evet olacak. İstanbul ve Ankara için özel bir çalışma yapıyoruz” demekle yetindi.

Af konusunda ne düşünüyor?

Sıra geldi MHP’nin af teklifine. Eğer nitelikli çoğunluk aranacaksa Meclis’te CHP’nin desteği önemli olacak. Kılıçdaroğlu söze, “Seçim meydanlarında idamdan söz ettiler ama seçimden sonra af teklifi verdiler. Bu ironiye dikkat çekmek istedim” diye başladı. Elini çok açık etmedi ama af konusuna kapıyı da kapatmadı. “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz” diye konuştu. CHP Lideri’nin sözlerinden af teklifinin gazetecileri, sanatçıları ve STK temsilcilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi durumunda tavırlarını gözden geçirebilecekleri izlenimini edindim."

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