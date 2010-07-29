-KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇILIM ELEŞTİRİSİ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl ve Hatay'daki olaylarla ilgili olarak, ''Hükümetin bir konuda dikkatini çekmek istiyorum; İzledikleri açılım politikasının Türkiye'yi hangi noktaya getirdiğini bu iki olay ortaya koşmuştur'' dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın Swissotel'de düzenlediği toplantıya katıldı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İnegöl ve Hatay'daki olaylara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, olayların bu boyuta gelmesinin üzücü olduğunu söyledi. Bütün yurttaşları itidale davet ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Olaylara karışmasınlar. Hükümet gerekli önlemleri bir an önce almalı. Türkiye yönetilemez durumdadır. Önümüzdeki süreç AKP'nin hırçınlaşacağını, sağlıklı politikalar üretemeyeceğini göstermektedir. Dolayısıyla yurttaşlarımızın daha sağlıklı davranmalarını istiyoruz.'' Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt görüşmesine ilişkin söylemlerinizin ardından Hüseyin Çelik'ten bir açıklama geldi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' yönündeki sorusuna ise değerlendirmelere katılmadığını ifade ederek, ''Ben Recep Bey veya Sayın Büyükanıt'ın açıklama yapmasını bekliyorum'' dedi. Gazetecilerin 35. maddeyle ilgili soruları üzerine de Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin 35. maddeyle ilgili öneri getirin cami avlusuna bırakmayın'' dediklerini hatırlatarak, kendilerinin de öneriyi getirerek TBMM'ye verdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Beğenen olur, beğenmeyen olur. AKP kanadından bazı sesler geliyor 'Beğenmiyoruz' diye. O zaman onlar da öneri getirsinler. Ellerini tutan mı var. Biz ne dediysek arkasında durduk. Onlar bizim arkamıza saklanarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Onlar da bizim kadar yürekli olsun, neyi düşünüyorlarsa açıkça çıkıp söylesinler. Biz de bunu görelim'' dedi.