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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 7,5 saatlik seçim toplantısı

Saat 14.00'de başlayan toplantı 21.30'da sona erdi

28 Ağustos 2015 01:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım’da yapılacak seçim öncesi çalışmalara ilişkin olarak, kurmayları ile birlikte İstanbul'da bir otelde 7,5 saat süren bir dizi toplantı yaptı.

Kılıçdaroğlu, kurmayları ile birlikte Yeşilköy’de bulunan WOW İstanbul Hotel’e saat 14.00 sıralarında geldi. CHP lideri, seçim çalışmaları ile ilgili olarak, partiye yakın akademisyenler, işadamları ve CHP İstanbul İl Örgütü yöneticileri ile ayrı ayrı basına kapalı toplantılar gerçekleştirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, toplantıların sona ermesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saat 21.30’da otelden ayrıldı. 

Kılıçdaroğlu, daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan uçakla Ankara’ya hareket etti.

 

 

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