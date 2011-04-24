-KILIÇDAROĞLUNDAN "ANAYASA MAHKEMESİ" DEĞERLENDİRMESİ SAMSUN (A.A) - 24.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi Başkanı, yürütmeyi durdurma talepli davalara ne kadar sürede yanıt veriyor? Bundan haberi var mı acaba? Yüksek Seçim Kurulu, günlük çalışır. Çok kısa sürede seçim tarihine endeksli karar verir. Anayasa Mahkemesi, bu kadar süratli karar verecekse bizim davalar niye yıllardır bekliyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Samsun mitingi sonrası havaalanına gidişinde parti otobüsünde gazetecilerle sohbet etti. Samsun'da ilk mitingini yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Benim ilk mitingim. Samsun'da biliyorsunuz oyumuz sınırlıydı ama bugün ortaya çıkan, benim gördüğüm tablo, güçlendiğimizi gösteriyor. Zaten Sayın Başbakanın sinirli tavrı, bizim oyumuzu herhalde o da farketmiş ki ondan kaynaklanıyor ama biz halka projelerimizi anlattık. Benim gördüğüm kadarıyla bizim projelerimiz büyük ölçüde halkla paylaşılmış halde. Onların bize güven duymaları, bizim de onlara karşılıklı güven duymamıza yol açıp, karşılıklı birbirimize güveniyoruz. Belki de siyasette iyi bir ivmeyi yakaladık. Geçmişe oranla baktığımızda iyi bir ivmeyi yakaladığımıza inanıyorum. Bu ivmeyi yükselterek bir çığ gibi götüreceğiz.'' Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Karadeniz'de geçen seçimde biraz hayal kırıklığı oldu. Bu kez tabloyu nasıl görüyorsunuz?'' şeklindeki sorusuna karşılık, ''Geçen seçimlerde AKP'ye verilen kredi sürdürüldü ama artık bizim insanımız iki seçimdir oy veriyor ve iki seçim sonrası şu tablo çıktı ortaya, kapanan fabrikalar var, mağdur olan esnaf var, fındık üreticisinin hak ettiği bedeli almaması var. Tabii uzun süre halka söz verip yerine getirmemenin bedelini bu seçimlerde AKP ödeyecek. Kredinin bittiği anlaşılıyor. Samsun'da gördüğümüz tablo o. Halk 12 Haziran'da faturayı AKP'ye kesecek'' diye konuştu. -YSK'NIN MAHKEME OLARAK KABUL EDİLMESİ...- Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın, dün söylediği ''YSK'nın bir mahkeme olarak kabul edilmesi ve yapılacak başvuruların da Anayasa Mahkemesinde incelenmesinin yerinde olacağını düşünüyorum'' şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, ''Anayasa Mahkemesi Başkanı, yürütmeyi durdurma talepli davalara ne kadar sürede yanıt veriyor? Bundan haberi var mı acaba? Yüksek Seçim Kurulu, günlük çalışır. Çok kısa sürede seçim tarihine endeksli karar verir. Anayasa Mahkemesi, bu kadar süratli karar verecekse bizim davalar niye yıllardır bekliyor? Bir insan önce kendisine bakacak, ondan sonra konuşacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, miting meydanında çok sayıda kadın ve genç gördüğünü, bunun kendisini sevindirdiğini de söyledi.