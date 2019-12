-KILIÇDAROĞLU'NDAN 3 MESAJ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Altı aylık bir süreçte üç buçuk milyon yeni oydaş kazanıyorsak önümüzde dört yıllık bir süreç var, hedefimiz dört yıllık süreç içerisinde iktidardır'' dedi. Kılıçdaroğlu, milletvekili genel seçimlerine ilişkin parti genel merkezi önünde değerlendirmede bulundu. Partililerin ''İnadına CHP, inadına sol'', ''Halkın umudu Kılıçdaroğlu'', ''Başbakan Kemal'' sloganları eşliğinde genel merkez merdivenlerindeki kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, konuşmasına herkese teşekkür ederek başladı. Kılıçdaroğlu, üç temel mesajı olacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Bir, bütün Türkiye'ye CHP bu kısa süre içerisinde üç buçuk milyon gibi yeni oydaş kazanmıştır. Daha güçlüdür. 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır. İki, seçime girip milletvekili sayısını artıran tek parti CHP'dir. Seçime giren partilerden diğerleri milletvekili sayılarını düşürmüşlerdir, milletvekili sayısını artıran tek parti CHP'dir.'' Demokrasiye her zaman güvendiklerini ve savunduklarını, her koşulda da savunacaklarını bildiren Kılıçdaroğlu, ''Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başarılar diliyoruz, ancak şunu unutmasınlar, daha güçlü bir CHP var. Bunu unutmasınlar. Sadece AK Parti değil, bütün dünya unutmasın. Daha güçlü, daha dinamik, daha genç ve dünyayı daha özgür bakan bir CHP var'' diye konuştu. -''MORALİMİZİ BOZMAYACAĞIZ''- Anayasa, özgürlükler, kadın erkek eşitliği ve medya konularını yakından takip edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çağdaş anlamda uygar dünyaya eşit konuma Türkiye'nin getirilmesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya özgür ve bağımsız bir Türkiye, baskılardan arınmış bir Türkiye bunun mücadelesini vereceğiz ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Üçüncü mesajım, Türkiye'nin 81 iline gittim. 270'in üzerinde ilçeye gittim. Yarın sabah örgütlerimizle beraber seçim varmış gibi aynı heyecanı sürdüreceğiz. Altı aylık bir süreçte üç buçuk milyon yeni oydaş kazanıyorsak önümüzde dört yıllık bir süreç var, hedefimiz dört yıllık süreç içerisinde iktidardır. Bu konudaki hedefimizi şimdiden ortaya koyuyoruz ve bu hedeften vazgeçmeyeceğiz.'' Partisinin örgütlerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, miting meydanlarındaki heyecanlarını sürdüreceklerini belirtti. ''Moralimizi bozmayacağız'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Az önce söyledim, seçime girip milletvekili sayısını artıran tek parti CHP'dir. Bunu sakın unutmayın. Onların milletvekili sayıları düştü, bunu da biliyoruz. Yüzde 10 barajının AKP'ye getirdiği avantajı da biliyoruz. Hiç meraklanmayın, Türkiye'nin çağdaşlaşması, uygarlaşması, özgürleşmesi açısından elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu seçimlerde kazandığımız üç buçuk milyon oydaşın büyük bir kesimi gençler ve kadınlar. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı da yoktur yetkisi de yoktur' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, verilen tüm taahhütlerin de takipçisi olacaklarını kaydetti.