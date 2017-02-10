Kılıçdaroğlu'ndan '18 yaş' tepkisi: Fakir çocukları şehit olurken AKP’li elitler milletvekilliği yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 yaşında Meclis’e girenlerin askerlikten muaf olacak açıklamasına ilişkin "Seçilme yaşının 18’e indirilmesi gençlere siyasetin önü açılmıyor, aksine AKP’li elitlerin çocuklarına askerlik yaptırmamayı planlıyorlar. Fakir fukara çocukları şehit olurken, AKP’li elitlerin çocukları milletvekilliği yapacak" dedi.

Şehit yakınından isyan: Kimin için ve ne için savaşıyoruz; bir de El Bab'ımız çıktı!

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin meslekten ihracına ilişkin olarak da "Hitler dönemini, Kenan Evren dönemini anımsatıyor. Akademisyenlerin görevden uzaklaştırır, ekmeğini elinden alırsanız, bilimsel özerkliği ve bilim üretimini de yok edersiniz" yorumu yaptı. Öte yandan meslek ihraç edilenlerin mağduriyet yaşamamıs için bir çalışma grubunun oluşturulduğu belirtildi.

Kılıçdraoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda referandum süreci ve meslekten ihraç edilen akademisyenlerin durumuna ilişkin düşüncelerini paylaştı. Kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulundu. Basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kılıçdaroğlu’nun özellikle akademisyen kökenli kurmaylarını meslekten ihraç edilen akademisyenlerin durumuyla ilgili çalışma yapmak üzere görevlendirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yaşında milletvekili seçileceklerin askerlik sorunuyla ilgili olarak söylediği “7 milyon gencimiz var da hepsi de parlamentoya mı girecek? Bu girenler askerlikten muaf olacak” sözlerini sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “AKP’li elitlerin çocuklarına askerlik yaptırmamayı planlıyorlar. Fakir fukara çocukları şehit olurken, AKP’li elitlerin çocukları milletvekilliği yapacak" dedi.

"Hitler, Evren dönemi..."

CHP’nin KHK’larla meslekten ihraç edilen akademisyenlerle ilgili çalışma başlatacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin bir "geceyarısı KHK"sı ile ihraç edilmelerinin Hitler ve Kenan Evren dönemlerini anımsattığını kaydetti. Kılıçdraoğlu, "Akademisyenlerin bu şekilde görevden uzaklaştırır ekmeğini elinden alırsanız, bilimsel özerkliği ve bilim üretimini de yok edersiniz" uyarısında bulundu.

MYK üyelerinin de görüşlerini dile getirdiği toplantıda, Varlık Fonu’na devredilen kamu kuruluşları gündeme getirildi. Türkiye’nin en değerli kurumlarının denetimden kaçırıldığını söyleyen kurmaylar, Ziraat Bankası’nın çiftçiye, Halk Bankası ise esnafa kredi vermek, can suyu olmak için kurulduğunu kaydetti. Kurmaylar, “Bu kurumlar görevlerini yıllarca başarı ile gerçekleştirdi, yetimin, fakirin, fukaranın alınteri var. Bu Cumhuriyet kurumlarını, geçmişi, ismi şaibeli birilerine teslim etmek, eğer Başkanlık sistemi gelirse neler olacağını görmemizi sağlıyor. Artık Türkiye’nin en değerli kurumlarını Meclis değil Saray’ın danışmanları yönetiyor” ifadelerini kullandı.