-KILIÇDAROĞLU'NA TELEVİZYONDA TARTIŞMA ÇAĞRISI KAYSERİ (A.A) - 14.12.2010 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iddiaları konusunda istediği bir televizyon kanalında konuşmaya ve tartışmaya hazır olduğunu söyledi. Özhaseki, Büyükşyehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın dünkü görüşmelerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler tarafından yanlış ve eksik bilgi verilerek yanıltıldığını ifade etti. Hakkındaki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu belirten Özhaseki, ''Ben hizmete odaklınmış bir insanım. Sadece kendi işime bakarım. İşim gücüm dünyam tamamen belediye, siyasi polemik olacak işlerde tartışmaya girmem. Kendi işime yoğunlaşır devam ederim. Ancak öyle iddialar gündeme geldi ki bu basın toplantısını yapmak bir zaruret haline geldi. Dünkü olay belki de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday bir olay; 'Bir olayda nasıl 10 yalan söylenebilir?' Böyle bir başlıkla başvuru yapılabilir'' diye konuştu. Hakkındaki iddialara ayrıntılarıyla cevap veren Özhaseki, olayı şöyle anlattı: ''Benimle ilgili suçlamalarda bulunan Ali Hamurcu'yu bugüne kadar yakından görmedim. Bu arkadaşımız, Gesi Belediyesinde geçici işçi iken hinterlant kapsamında belediyemiz büyüyünce, bünyemizde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKM) görev yapmaya başladı. Bize bu arkadaşla ilgili bazı yolsuzluk ihbarları gelince teftiş kurulunu görevlendirdim. Teftiş kurulu şikayetçi kişilerin tek tek ifadelerini aldı ve olaydan pis kokular gelince Cumhuriyet Başsavcılığına 25.06.2007 tarihinde bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ali Hamurcu'nun polise kendisinin gittiği yalan. Tekirdağ'da bir inşaatta yakalandı, Kayseri'ye getirildi. Polis, 26 sayfa ifadesini alıyor. İfade 2 ayrı bölüme ayrılıyor. Cumhuriyet Savcılığına 26 sayfalık ifade teslim ediliyor. Bu ifadelerden tek satır bile çıkartılmamış. İfadelerin dosyadan çıkartıldığı iddiaları yalan. Cumhuriyet Savcısı'nın aldığı ifadeler ile polise verdiği ifadeler çelişiyor. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmalarda sanık dolandırıcılık yapmak suçundan 6 yıl ceza alıyor. Avukatları itiraz ediyor karar 2 kez temyizde onaylanıyor.'' Vali Mevlüt Bilici ile ilgili iddiaların da gerçeği yansıtmadığını, dosyanın iddia edildiği kapatılmadığını ifade eden Özhaseki, ''Kemal Bey 'bu dosya kapatıldı' diyor, böyle olmadı. Soruşturma başlatıldı, savcılık iddialarla ilgili olarak tam 9 ay inceleme yaptı. 50 kişinin ifadesi alındı. Sonuçta benimle ilgili olarak (kovuşturmaya yer yoktur) kararı alındı. Ali Hamurcu'nun dolandırdığı 8 kişi ifade verdi, Hamurcu suçlamaları mahkemede kabul etti ve 8 kişiyi dolandırmaktan, evrakta sahtecilik yapmaktan 6 yıl ceza aldı'' diye konuştu. -YUSUF ERİKEL VE YAKUP ERİKEL OLAYI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yakup Erikel ile ilgili iddialarının da çarpıtıldığını ifade eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kılıçdaroğlu Yakup Erikel ile ilgili bilgi veriyor ama Yusuf Erikel'den bahsetmiyor. Yakup Erikel, bu delikanlının daha sonra avukatlığını yapan şahıs. Bülent Arınç'ın da bir iki davasında avukatlığını yapmış. Oradan ilinti kurulmak isteniyor. Asıl sorulması gereken kişi Yusuf Erikel kim? Bu Yusuf Erikel benimle ilgili sahte senet düzenleyen, bana şantaj yapan biri. Hamurcu ile birlikte iş yapan biri. Bu sahte senette Ali Hamurcu'nun kullandığı, belediyemize ait 13 numaralı mühür, benim mühürüm gibi kullanılmış. Benim mühürüm 1 numaralı mühür. Bu sahte senet daha sonra polis tarafından bulundu, benim 100'e yakın imzam alındı. Adli Tıp'ta imzalar incelendi ve senetteki imzaların bana ait olmadığı ortaya çıktı. 10 trilyonluk senet sahte çıktı.'' Özhaseki, Ali Hamurcu ile ilgili davanın 5 ayda bitmeyip 2 yıl sürdüğünü de belirterek şöyle devam etti: ''Bu dava, iddia edildiği gibi 6 ay değil 2 yıl sürdü. Hamurcu savcılıkta 13 sayfa ifade vermiş. Polise verdiği ifadesiyle savcılık ifadesi çelişkili. Savcılık ifadesi arap saçına dönüşmüş. Rakamlar karışmış, adamlar karışmış, yerler karışmış. Savcı çelişkiyi sorunca (Bu işi başımdaki amirle birlikte yaptım. Ben kendimi kurtarmak için bu senaryoyu yazdım. Kaçtığım zaman benim yanımdaki insanlar dediler ki 'sen eğer tüm yetkilileri ve büyükleri bu olaya karıştırırsan seni kurtarırlar) dedi' diyor. Kılıçdaroğlu, elindeki ne belge varsa açıklasın. Kılıçdaroğlu'nu çevresindeki arkadaşları yanlış yönlendirdi.'' -KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DAVA AÇACAK- Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açacağını da bildirdi. Kılıçdaroğlu ile istediği televizyon kanalında iddiaları tartışabileceğini de kaydeden Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı: ''Benim adli yargıda bir dosyam yok, dokunulmazlığım da yok. Elinde bilgisi dosyası olan varsa adliyeye başvursun. Kemal Bey ikide bir hani 'hodri meydan' der ya. Kemal Bey'e 'hodri meydan' diyorum. İstediği televizyon kanalına çağırsın ama kendisi olacak. Hangi televizyon kanalı olursa olsun, konuşmaya hazırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iddiaları konusunda istediği bir televizyon kanalında konuşmaya, tartışmaya hazırım. Eğer orada hatam ispat edilirse, bir suçum ispat edilirse istifa etmeye hazırım ancak Kemal Bey söylediklerini ispatlayamazsa istifa etmesini beklemiyorum. Genel Başkan, o sıcak koltuktan kimse kalkmaz ama Kayseri halkından özür dilemeli. En azından bu kibarlığı göstermeli, 'beni bir milletvekili kandırdı' demeli, özür dilemeli. Kemal Kılıçdaroğlu için dava açacağım, Kulkuloğlu için dava açacağım. Dokunulmazlıkları var ama dokunulmazlık kalkınca herkes hesabını versin diye dava açacağım'' dedi.