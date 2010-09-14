-KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne ''gerçek dışı beyanda bulunduğu'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Üsküdar Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Çevik, Kılıçdaroğlu'nun oy kullanmaması üzerine başlatılan tartışmaların önemli bir gerçeğin ortaya çıkmasını sağladığını söyledi. Çevik, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın açıklamaları ve Kılıçdaroğlu'nun oturduğu söylenen Kağıthane'deki mahallelerin muhtarlarının ifadelerinin ''suçun sabit olduğunu'' gösterdiğini savundu. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda, yanlış adres beyanında bulunanlar hakkındaki hükmün açık olduğunu ifade eden Çevik, Anayasa'nın eşitlik ilkesi çerçevesinde herkesin kanun önünde eşit olduğunu dile getirdi. Adem Çevik, siyasetçilerin bu konularda daha dikkatli olması ve kötü örnek oluşturmaması gerektiğini vurgulayarak, ''Hayır kampanyasının öncü ismi, ana muhalefet partisi genel başkanı olan şahsın, referandumda oy kullanmaması ile sonuçlanan durumun arkasındaki kanunsuzluk bu anlamda özel bir önem taşımaktadır'' dedi. Adalet Platformu Başkanı Çevik, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 67. Maddesinin ''Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler, altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' hükmünü içerdiğini belirterek, dilekçesinde, ''Bu maddenin şüpheli şahıs tarafından ihlal edilmiş olduğundan, kişi hakkında yasa hükümleri uyarınca işlem yapılmasını talep ederim'' ifadelerine yer verdiğini söyledi. Adem Çevik, açıklamanın ardından dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Savcılığına iletilmek üzere, Üsküdar Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kıpçak'a teslim etti.