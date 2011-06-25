-KILIÇDAROĞLU'NA İZMİR'DEN DESTEK İZMİR (A.A) - 25.06.2011 - CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır, partideki kurultay tartışmalarına ilişkin, ''Genel başkanımıza ve genel merkez yönetimine İzmir örgütü olarak tam desteğimizi veriyoruz'' dedi. Bayır, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında, seçim sürecinde kadın ve gençlik kolları, il ve ilçe yöneticileri, milletvekili adayları ve parti emekçilerine ''çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıkları'' için teşekkürlerini ilettiğini bildirdi. Seçmenlerin İzmir'de CHP'nin tekrar ve yeniden başarılı olması için yoğun şekilde destek verdiklerini ifade eden Bayır, bu nedenle İzmir'in ''yurtsever, cumhuriyetçi, aydınlıkçı'' halkına sonsuz şükranlarını sunduğunu dile getirdi. Bayır, sonuçlara bakıldığında Türkiye geneli ve İzmir açısından somut bir başarının sağlandığını belirterek, ''Sadece İzmir'de AKP ile aramızdaki oy farkı 101 binden, 172 bine çıkarılmış ve makas daha da açılmıştır. Türkiye sonuçları yüzde 20'den yüzde 26'ya yükseltilmiş, milletvekili sayısı artmıştır'' dedi. Genel başkanlarının ve çalışma arkadaşlarının seçim sürecindeki çalışma temposunun ve gayretinin tüm Türkiye'de örnek gösterildiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı yolda yürüyen CHP'nin kısa sürede Türkiye için umut ışığı olduğunu söyleyen Bayır, şunları kaydetti: ''Bu ilkeli çizgide yürüyen CHP'nin başarıya ulaşarak iktidar olacağına ve Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağına inancımız sonsuz. Başarısız söylemlerini doğru bulmuyoruz. Her yurttaşın insanca yaşayacağı, çağdaş, demokratik, özgürlükçü, insan haklarına ve hukuk devletine saygılı bir Türkiye kurmak hedefine el ele, birlik içinde ve genel başkanımızın önderliğinde yürüyeceğiz. Genel başkanımıza ve genel merkez yönetimine İzmir örgütü olarak tam desteğimizi veriyoruz.'' -KOCAOĞLU- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise toplantının ardından gazetecilerin kurultay tartışmalarına ilişkin soruları üzerine, İl Başkanı Bayır'ın gerekli açıklamayı yaptığını söyledi. Seçim sürecine ilişkin soruya Kocaoğlu, ''Biz CHP'liler savunmada kaldık, bizi o kulvara çektiler, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri tartışıldı. Oysa bu yerel seçim değildi'' karşılığını verdi.