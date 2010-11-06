-KILIÇDAROĞLU'NA İSTANBUL'DA SEVGİ SELİ İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Değişim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunda olan bir şeydir. O ruhu yakaladık. Şimdi hep beraber, birlikte, tek yürek, halkla iç içe olacağız'' dedi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen SHP'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'yü anma toplantısına katılmak üzere Ankara'dan uçakla İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu önünde kalabalık bir partili topluluğu tarafından sloganlar ve pankartlarla karşılandı. İzdihamın yaşandığı ve zaman zaman da arbedenin çıktığı karşılama sırasında güçlükle parti otobüsüne binen Kılıçdaroğlu, otobüsün üzerine çıkarak partilileri selamladı ve onlara hitap etti. ''Bir şeyi unutmuyoruz; günümüz birlik günü, beraber olma günü, iktidara koşma günü, Türkiye'yi kurtarma günü'' diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, önemli bir değişim yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Değişim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ruhunda olan bir şeydir. O ruhu yakaladık. Şimdi hep beraber, birlikte, tek yürek, halkla iç içe olacağız. Tarlalarda, fabrikalarda, merdiven altı atölyelerde olacağız. Herkesi kucaklayacağız ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Dün liderlerimizden birisi, efsane liderimiz Bülent Ecevit'i andık. Bugün bir başka liderimiz Erdal İnönü'yü anacağız. Onlar bizim çizgimizi belirlemişlerdi. Onlar halktan yana politika üretiyorlardı. Biz sonuna kadar onların arkasında olacağız. Onların izinden yürüyeceğiz ve Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız. Şunun üzerini özenle çizmek istiyorum; ayrılmayacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız, halkı kucaklayacağız, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğiz. Geçmişteki kavgaları bir tarafa bırakıyoruz, küskünlükleri bir tarafa bırakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı bütün halka açık olacaktır. Umudum sizlersiniz, umudum halktır, halkla beraber yolumuza devam edeceğiz.''