Kılıçdaroğlu'na düello yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'nun "İstediği TV'de tartışmaya hazırım" çağrısını yanıtladı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, partisinin Üsküdar Belediye Başkan adayını açıklamak üzere Nakkaştepe'de basın mensupları ve partillilerle biraraya geldi. Konuşmasının ardından, gazetecilerin yerel seçimlerle ilgili sorularını yanıtlayan Topbaş, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu'ndan çekiniyor musunuz ?" sorusuna, " Kılıçdarğlu'nun şansını sandık belirleyecek.



CHP aylarca yıllarca sonra adayını çıkarabildi" dedi. " Aday hakkında da birşeyler söylemek istemiyorum" diyen Topbaş gelen sorular karşısında Kılıçdarğlu ile ilgili sorulara cevap vernek zorunda kaldı. Kılıçdarğlu'nun Kağıthane'ye Kağıttepe dediğini söyleyen Topbaş siyasetin kolay olmadığını kaydetti. " Arabamıza binerken bile dikiz aynamızı ayarlıyoruz. Şehri tanıması lazım değil mi ?" diye sordu. "Tabii ki onların yolu açık olsun. Talip olacaklar. Vatandaş da sandıkta kamuoyu yoklamasını yapacak " dedi. 'Kılıçdarğlu sizde çekince yaratıyor mu?' sorusuna ise, Topbaş, " Hayır asla. Tereddütüm yok" diye cevap verdi.



"Müfettişlik yapmaya geliyor herhalde"



Kılıçdaroğlu ile düello yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soru üzerine ise, Topbaş, "Kendi hünerini gösterecek tabii. Bu şehirde müfettişlik yapmaya geliyor herhalde. Benim karşı karşıya gelmem hiç önemli değil. Elinde eğer dosyalar varsa, kendisi müfettiş olduğu için iyi bilir. Bunları saklaması suç; ilgili makama teslim etmesi lazım. Varsa böyle birşey verir" dedi. "Hayal satılmaz insanların umutlarıyla oynanmaz. Maaş bağlayacağım diyor. Garip de, 'ben de onların içinde olabilir miyim acaba' diye düşünüyor. Sefa Sirmen, 200 bin kişiyi işe alacağım dedi. Söyle at. Hayal sat" dedi.



"Medya tarafsızlığını korusun"



Topbaş daha sonra, yerel seçim öncesi yapılan yayınlara da değinerek, "Karşılıklı gerginlik oluşturan birşey var. Medya da yapıyor bunu. O ne dedi, bu ne dedi?" diyerek medyaya da yüklendi. Bir gazetecinin CHP'den İstanbul Büyükiehir Belediye Başkan adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na Doğan Grubu'nun destek verdiği yönündeki bir soru üzerine Kadir Topbaş, "Medya demokrasilerin 4. gücü diye bahsedilir. Medyanın tarafsızlığını yitirmemesi için, doğru haber aktarması gerekir. Bizim arzu ettiğimiz tarafsızlığını korusun. İstanbullular kavgayı istemiyor. Bizimle röpotrtaj yapıp da penecere açıp yan yana konulmasını da istemiyoruz. Neler keybedilir, ona dikkat etmek gerekiyor. Kimsenin hür iradesini etkilemeyecek yönde medyada yayınlar bekleriz " dedi. Medyanın halka herşeyi takip edebilecek fıratı vernesi gerektiğine değinen Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse bizi de abartmasın. Medya tarafsızlığını korusun."



Her seçim öncesinde yapılan anketlerle ilgili bir soruyu da cevaplandıran Topbaş," Kamuyou yoklamasını 2 -3 yıl önce yaptırdım. Bir daha da yaptırmadım. Manipule edici yönlendirici kamuoyu yoklamaları yaptırıyorlar " dedi. 'Siz niçin yaptırmıyorsunuz?' sorusuna "Gerek görmüyorum ki. Ben halkın arasındayım" diye cevap verdi. Topbaş, Kılıçdaroğlu ile ilgili bir soru sorulduğunda neden sık sık "Kılıçdaroğlu'nu kendime rakip görmüyorum" şeklinde bir cevap verdiği yönündeki soru üzerine ise, " Kulvarlarımız farklı. Biz kendi kulvarımızdayız." dedi.



"Zeytin yağı gibi üste çıkıyorlar"



Bir gazetecinin üniversite öğrencilerine verilen bursların iptal edilmesiyle ilgili bir sorusu üzerine Topbaş, CHP'ye sert çıktı: " Bu sene verebilirlerdi, seneye veremezlerdi diyorlar. Halbuki şu. Aanayasa Mahkemesi 20 Kasım'da kararaını açıkladı. Gerekçeyi daha sonra açıklayacak. Bu evrakların en son bize teslim edilme günü olarak 21 Kasım demişiz. Hukukçular sıkıntı çıkar diyorlar." Bursları vermek için çözüm yolları arattığını söyleyen Topbaş, "Bunlar iptal ettirdiler. Belediyeler burs veremezler. Şimdi de üste çıkmak için yandaşlarına veriyorlardı zaten diyorlar. Buna da gençler nasıl cevap verecekler onu merak ediyorum" diye konuştu.



