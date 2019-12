Kılıçdaroğlu’na cırcır, TSK’ya Führer benzetmesi!

T24

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın dün (12 Mayıs 2011) 'Köşk'ten muhalefete ve medyaya hakaret!' başlığıyla kaleme aldığı yazı Milliyet'te şöyle yer aldı:T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın haberine göre, daha önce Bersay İletişim Ajansı’nda kıdemli danışman olarak çalışan Müftüoğlu, London School Of Economics and Political Science’de medya ve iletişim alanında lisansüstü eğitimi aldıktan sonra 2010’da Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde danışman olarak göreve başladı. Müftüoğlu, twitter’daki hesabında, Kieran Doherty (Hapishanedeki açlık grevinde ölen İRA üyesi) takma adını kullandı.29 Aralık’ta Köşk’te yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, “Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet” vurgusunda bulunulmuştu. Müftüoğlu, bildirinin açıklanmasından sonra twitter hesabında yaptığı yorumda, “MGK bildirgesinin benim zaviyemden özeti: ‘Ein volk, ein Reich, ein Führer’ (Tek halk, tek ülke, tek lider). Trajik olan, Kürt sorununda ‘Führer’liğin TSK’ya geçmiş olması” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile çıktığı gezilerde de twitter’daki hesabına yazı yazan Müftüoğlu, uçakların businness sınıfında yolculuk eden kişilere ilişkin gözlemlerini anlatırken, “Ertuğrul Özkök faşistliklerini, (Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil kastediliyor) Yozdil bayağılıklarını ve Ayşe Arman pornolarını birkaç gün okuyamadıkları için biner binmez Hürriyet isteyen, ama daha sonra yemekler gelince okumayı unutanlar” diye yazdı.Müftüoğlu, Ahmet Şık’ın “İmamın Ordusu” kitabı için kara propaganda nitelemesinde bulundu.Müftüoğlu’nun twitter’daki hesabında farklı zamanlarda yer verdiği bazı yazıları şöyle:- Türk solu gündüzleri de uyuyor zaten:) n Ne yalan söyleyeyim, yılbaşının hemen ertesi günlerinde gazetelerde kutlamalar sırasındaki taciz haberlerini okumak hoşuma gidiyor.n Meclis Başkanı’nın (Mehmet Ali Şahin) Kürt sorununa ilişkin en kısa açıklamasına bile tahammül edemiyorum. Öylesine tutarsız, öylesine çözümsüz. n Bıkmadan usanmadan ‘dindar semtlerdeki mahalle baskısı’ndan bahseden Binnaz Toprak (CHP adayı) birkaç kelimeden daha fazlasını bilmeyen papağan gibi.- Ruşen Cakır, Mirgün Cabas vb. Bunlar gerçek tipler değil ya. Hande Yener şarkılarının kahramanları kadar gerçekler ancak!- Arkadaşlar öğrendim ben meseleyi: Ak Parti Kılıçdaroğlu’nun hoşafına müshil atmış, adam cırcır olmuş, o yüzden kullanamamış oyunu.Kenan Çamurcu adlı kullanıcı, twitter’da, “Cumhurbaşkanı’nın arkasında fotoğrafa giren biri olarak Kılıçdaroğlu için böyle konuşman doğru değil. Ağabey ikazını not et” uyarısında bulunuyor. Müftüoğlu, bu uyarıya, “Fotoğraf karesine girmem bağımsız düşüncelerimi yazmama engel değil Kenan abicim. Engel olduğunu düşünsem, o kareye girmem” yanıtını verdi.

