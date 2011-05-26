-KILIÇDAROĞLU'NA BU KEZ ALKIŞ ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta kendisine yumurta atılan Elazığ'ın Kovancılar ilçesine, Bingöl'e giderken bir kez daha uğradı. Kılıçdaroğlu, bu kez alkışlarla karşılandı. CHP Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'tan Bingöl'e helikopter ile geçmek isteyen Kılıçdaroğlu, helikopter arızası dolayısıyla karayolu ile Elazığ'a oradan da uçakla Bingöl'e geçmeyi kararlaştırdı. Bu sebeple Kılıçdaroğlu'nun yolu, kendisine yumurta atılan Kovancılar ilçesine bir kere daha düştü. Açıklamada, CHP liderinin Kovancılar'da bu kez alkışlarla karşılandığı belirtildi. Kovancılar'da halkla ve esnafla görüşen Kılıçdaroğlu'nun, esnaf temsilcilerinin yumurta atılması olayından dolayı özür dilemesi ve bu eylemi yapanın kendilerini temsil etmediğini söylemeleri üzerine, ''Üzülmeyin, böyle şeyler olur, o da kendisinin ifade yolunu böyle bulmuş. Ben kendisinden davacı da olmadım. İlginize, dostluğunuza, misafirperverliğinize teşekkür ediyorum. Bizler bir ağaç gibi tek ve hür, ama bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız'' dediği bildirildi.