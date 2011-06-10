Kılıçdaroğlu'na: Ağabeyim artık sizsiniz

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hopa’daki gösteriler sırasında yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na sarılarak ağlayan Lokumcu’nun kız kardeşi, ”Budan sonra ağabeyim sizsiniz” dedi.

Geceyi Batum'da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu, Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu, bazı milletvekili adayları ve partililerle panelvan minibüsle Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesine geldi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra, Hopa'da 31 Mayıs'ta AK Parti mitingi öncesinde çıkan olaylar sırasında heyecana bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanan emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun Dereiçi köyündeki evine gitti.

Kılıçdaroğlu, Lokumcu'nun eşi Gülay, oğlu Ulaş ile ailesine başsağlığı diledi, acılarını paylaştığını söyledi.



Lokumcu'nun kızkardeşi: Ağabeyim artık sizsiniz

Kılıçdaroğlu'na sarılan Metin Lokumcu'nun kız kardeşi Ayşe Neşe Lokumcu, ''Size ağabeyim olarak sarılıyorum. Bundan sonra ağabeyim siz olacaksınız'' diyerek ağladı.

Lokumcu'nun bir akrabası da ''Ağabeyimin katilini bulun, size güveniyoruz'' dedi.

Kılıçdaroğlu da Lokumcu'nun yakınlarına sarılarak teselli etmeye çalıştı.



Kabrinde dua okudu

Burada Kılıçdaroğlu'na laz böreği, ayran, pasta ve helva ikram edildi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Metin Lokumcu'nun Dereiçi köyündeki mezarını ziyaret ederek dua okudu.



‘Başbakan Kemal'

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Kemalpaşa Beldesine geldi. Minübüsten inerek, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan CHP lideri, çevredekilerin ''Başbakan Kemal'' sloganlarına teşekkür etti.



‘Demokrasi tarihini yeniden yazacağız'

CHP'nin Kemalpaşa beldesindeki seçim bürosunu da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, seçim bürosu önünde partililerin de yardımıyla bir masanın üzerine çıkarak, orada bulananlara ''12 Haziran'da sandığa gideceğiz, Hopa'nın demokrasi tarihini yeniden yazacağız'' diye seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Hopa ilçe merkezine hareket etti.

31 Mayıs'ta AK Parti mitingi öncesinde çıkan olaylar sırasında emekli öğretmen Metin Lokumcu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.