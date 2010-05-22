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'Kılıçdaroğlu'na aday olmasını ben söyledim'

CHP Genel Sekreteri, Baykal'ın istifasının ardından sürekli olarak "Aday olmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili konuştu.

22 Mayıs 2010 03:00

T24 - SCHP Genel Sekreteri Önder Sav, Deniz Baykal'ın istifasının ardından sürekli olarak "Aday olmayacağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na "aday olmasının zorunluluk olduğunu kendisinin söylediğini" açıkladı.


Baykal'ın kırgın olduğu belirtilen Önder Sav, istifanın ardından ilk kez konuştu. Kurultayda Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Sav, şunları söyledi:


"24 saat telefonla da olsa örgütle birlikte olan bir genel sekreterim. Örgütün üzüntülerini, arayışlarını, önerilerini aldım. Kimin aday olacağı yönünde bir arayış vardı. Kılıçdaroğlu ile görüştüm, kendisine aday olmasının zorunlu olduğunu söyledim. Kendisi sürekli olarak aday olmayacağım diyordu."


Önder Sav, kaset olayından önce de CHP yönetiminde yenilik için bir arayış olduğunu söyledi.

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