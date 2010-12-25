Kılıçdaroğlu'na 3 yeni yardımcı daha

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal’a yakın iki ismi yeni MYK’ya aldı. 3 Genel Başkan Yardımcısı daha atılması için Kılıçdaroğlu'na yetki verildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal’a yakın Bihlun Tamaylıgil ve iş kadını Sena Kaneli'yi yeni MYK’ya aldı.3 Genel Başkan Yardımcısı daha atılması için Kılıçdaroğlu'na yetki verildi.

Kılıçdaroğlu, 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'nin (PM) ilk toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, kurultayı gerçekleştirdiklerini ve PM'nin seçildiğini anımsatarak, PM'yi eskiye oranla çok daha işlevli bir hale getireceklerini söyledi. PM'nin doğrudan partinin projelerine katkı vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, projelerin oluşmasında PM'nin önemli bir görevi olacağını bildirdi.

PM'de “aile sigortasını” bütün boyutlarıyla tartışacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bazı çevrelerin merakla beklediği 'acaba bu projelerin finans kaynağı var mıdır, yok mudur?' diye tartıştıkları konulara da açıklık getireceğiz. Göreceksiniz bizim her söylediğimiz sözün mutlaka belli bir ağırlığı vardır. Mutlaka bütün ayrıntılarıyla düşünülmüştür ve kamuoyuna öyle taahhütte bulunulmuştur. Bunu bugün aile sigortası -ki bizim sözlerimiz arasında, maddi açıdan en büyük rakamı oluşturan projedir aile sigortası- ayrıntılarını PM'de görüşüp onların da düşüncelerini ve katkılarını alacağız.”

PM toplantısında yetki de isteyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 3 genel başkan yardımcılığı konusunu gündeme getireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bilgi teknolojileri konusunda bir genel başkan yardımcılığı oluşturulmasını istediğini ifade ederek, ayrıca insan haklarıyla ilgili genel başkan yardımcılığı ve sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek kuruluşlarının sorumlu bulunduğu genel başkan yardımcılığını ikiye ayırmak istediğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, işveren sendikaları ve meslek odalarını bir genel başkan yardımcısına işçi ve memur sendikalarıyla, emeklileri bir başka genel başkan yardımcılığına bağlamak istediğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, PM'nin bu yetkiyi vermesinin ardından da MYK üyelerini daha sonra açıklayacağını belirtti.

Bir gazetecinin “Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrenciler, Rektör (Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli) tarafından azarlandılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Bir yöneticinin rektörün, gençlere toleransla davranmaması, onların bir anma etkinliğine oldukça sert sözlerle engel olması üniversiteye yakışmaz. Üniversiteler özgürlük mekanlarıdır. Özgürlüğün olmadığı yerde bilim de olmaz. İnsanlık yetişmez...Bir rektörün gençlere kızıp 'siz susun ben sizin yerinize düşünürüm' anlayışıyla hareket etmesi oranın üniversite olmadığını gösterir, o rektörün de rektör olmadığını gösterir, bilim adamı olmadığını gösterir.”





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından 4. kattaki İsmail Cem Salonu'nda gerçekleştirilen PM toplantısı başladı.

Kılıçdaroğlu, salona girişi öncesi koridorda kurultayda PM'ye seçilen Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli'ye destek amacıyla gelen bir grup engelli ile bir süre sohbet etti.