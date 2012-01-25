-Kılıçdaroğlu: HSYK'nın müdahalesi olağan ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink cinayetine ilişkin ''Ortada hukuk devletine aykırı bir şey gelmişse buna HSYK'nın müdahale etmesini olağan karşılıyorum'' dedi. CNN Türk'ün canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan mahkemenin hakimi ve savcısı hakkında HSYK'nın inceleme başlatmasını ''Ortada hukuk devletine aykırı bir şey gelişmişse buna HSYK'nın müdahale etmesini olağan karşılıyorum ama ben yargıçla ilgili şunu söyledim: Yargıç yeterli delil yoktu diyor. Yargıç mahkeme delil toplamaz. Önüne gelen gelen dosyaya bakar ona. Oradaki delilleri kanaat getirirse, yargıç vicdanı ile yasalara uygun olarak kararını verir'' dedi. Kılıçdaroğlu, dönemin İstanbul Emniyet Müdürünün olayın ardından yaptığı açıklamayı anımsatarak, ortaya çıkan kararın da bunu doğruladığını iddia ederek, olayın gerçekleştiği sırada görevde bulunanların bürokratik olarak yükseldiğini ifade etti. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'nun davayla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de hukuk garabetleri artık bütün dünyanın ilgisi çekmeye başladı. Bunu bütün dünyada seslendiren biziz, CHP. Çünkü biz, adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, insan haklarına saygı istiyoruz. Biz, 'kimse yargılanmasın' demiyoruz, herkes yargılansın ama 'hukuk içinde yargılansın' diyoruz. Herkesin hakkı vardır, yargılanan kişinin de hakkı vardır. Eğer siz hak ihlalleri yaparsanız biz bunun karşısındayız. Şimdi bu olayda bırakın hak ihlallerini, delillerin gizlenmesi var'' ifadelerini kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dink davası kararına ilişkin ''Yargıtay bunu düzeltecek'' şeklinde ifade kullandığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan; Yargıtayın bunu düzelteceğine nereden inanıyorsunuz? Siz yeni deliller mi sunacaksınız, o bürokratları alıp yargıya mı teslim edeceksiniz?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, mahkeme başkanının delil yetersizliğinden şikayet ettiğini ve delilleri savcılık ve polislerin arayıp bulduklarını belirterek, ''Siyasi otorite emniyete baskı yaparsa 'şu deliller gitmesin' diye, o deliller gitmez. Deliller gitmeyince yargıç ne yapacak? Önüne gelen dosyaya göre karar verecek. Sonra biz hep beraber yargıcı suçlayacağız'' dedi. Eksikler varsa davanın yeniden görülmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Hükümetin normalde o delilleri savcıya vermeyen veya mahkemeye getirmeyen organların hepsi hakkında soruşturma açması lazım. Eksiklikleri varsa bu, davanın karartılması demektir, gerekirse onları bulundukları kamu görevinden alması lazım. Hepsini terfi ettirdi. Zaten onlarla işbirliği içinde çalışıyor'' dedi. -''...Onlar iktidarın emrinde''- Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında verdikleri gensoruya değinen Kılıçdaroğlu, ''Kimin hakkında gensoru vereceksiniz? Bakan hakkında. Gereğini yapması lazım. Bir bakan gereğini nasıl yapmaz. Muhalefet partilerinin verdiği bir soru önergesi hükümeti yıpratmak amacıyla bunlar verilmiştir ve bu amaçla siz bunu alıp kendi internet sitenizde yayınladınız. Bunu siz nasıl delil olarak kullanabilirsiniz. Bizim görevimiz adı üzerinde: Muhalefet. Biz iktidar partisi değiliz. Her türlü soruyu sorabiliriz, bizim sorularımız kurallara uygun değilse TBMM Başkanı iade eder. Biz o soru önergelerini geri çekeriz. Düşünün Meclis Başkanı imzalamış ilgili kuruma göndermiş, bakan yanıt vermiş, siz kalkıyorsun iktidarı yıpratmak amacıyla bunlar verilmiştir diye iddianameye delil olarak koyuyorsunuz'' diye konuştu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP'ye yönelik ''Sistematik şekilde, sürekli aynı noktaya vuruş yaparak o kurumları çökertme operasyonu var'' sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Biz hangi operasyonu yapmışız? Bizim polis gücümüz yok, SS kıtalarımız yok. Onlar iktidarın emrinde, istediği yere baskı yapıyorlar'' dedi. ''İsimsiz bir elektronik postadan yola çıkarak Adalar Belediyesi'nin basıldığını'' söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Pazar günü belediye mi basılır? Mobbing iddiaları kişilerle ilgilidir, bir yolsuzlukla ilgili değildir'' değerlendirmesini yaptı. Yasadışı dinleme yapılan telefonuna ait kayıtların imha edilmeyip bir davanın ekine konulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, karşı karşıya kaldığı bu durum üzerine suç duyurusunda bulunduğunu, kendisine, savcının iş yükünün çok olduğu, kayıtların bu yüzden imha edilemediği ve yanlışlıkla dosyaya girdiğine ilişkin yanıt verildiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, ''Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, kim ne derse desin siyasi otoritenin emrinde ve bağımsızlığı yoktur. Bir Adalet Bakanı kalkıp yargıya başkanlık yapıyorsa, olmaz. Bin kişilik bir salona Adalet Bakanı giriyor diye bin tane hakim ayağa kalkıyorsa orada yargı bağımsızlığından söz edilemez. İnsan biraz utanır, devlet adına, güçler ayrılığı ilkesi adına utanır'' diye konuştu.