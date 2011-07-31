T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU'DAN RAMAZAN KUTLAMASI ANKARA (A.A)

31 Temmuz 2011 15:13

-KILIÇDAROĞLU'DAN RAMAZAN KUTLAMASI ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşların ve İslam dünyasının Ramazan ayını kutladı. Kılıçdaroğlu, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''İslam dünyası ve vatandaşlarımız ilk teravih, ilk sahur ve yarın ilk oruç ile kutsal Ramazan ayını karşılayacak ve 'Hoş Geldin Ramazan' diyecekler. Vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının 'Hoş Geldin' diye karşılayacağı ve bayram ederek uğurlayacağı Ramazan ayı sadece bir oruç ayı, sadece bir nefis terbiyesi ayı değildir. Bu ay, kötü sözden arınma, yetim hakkına el uzatmama, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bir aydır. Bu duygu ve düşüncelerle insanın yaşadığı her mekanda vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının Ramazan ayını en içten duygularla kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle sevgiler, saygılar, sunarım.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24