-KILIÇDAROĞLU'DAN RAMAZAN KUTLAMASI ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşların ve İslam dünyasının Ramazan ayını kutladı. Kılıçdaroğlu, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''İslam dünyası ve vatandaşlarımız ilk teravih, ilk sahur ve yarın ilk oruç ile kutsal Ramazan ayını karşılayacak ve 'Hoş Geldin Ramazan' diyecekler. Vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının 'Hoş Geldin' diye karşılayacağı ve bayram ederek uğurlayacağı Ramazan ayı sadece bir oruç ayı, sadece bir nefis terbiyesi ayı değildir. Bu ay, kötü sözden arınma, yetim hakkına el uzatmama, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bir aydır. Bu duygu ve düşüncelerle insanın yaşadığı her mekanda vatandaşlarımızın ve İslam dünyasının Ramazan ayını en içten duygularla kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dileklerimle sevgiler, saygılar, sunarım.''