Kılıçdaroğlu'dan KCK eleştirisi

T24 - Seçimler öncesi, düşürecekleri vaadinde bulunduğu yüzde 10 barajını sık sık gündeme getiren CHP lideri, Batman'da KCK davasına da değindi ve Batman Belediye Başkanı'nın tutukluluğunu eleştirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Samsun'un ardından Batman'da devam etti.



Partisinin kentteki seçim bürosunun önünden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, Batman Belediye Başkanı BDP'li Necdet Atalay'ın KCK davasından tutuklanmasına değindi.



Farklı düşünenlere saygılı olunması, hukukun üstünlüğüne inanılması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Ben belediye başkanı seçeceğim sen alıp içeriye atacaksın. Doğru mu bu? Her yerde söyledik hukuka inanacağız. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insana da saygı göstereceğiz. Bizim varlık nedenimiz budur" ifadesini kullandı.



Samsun'dan özel uçakla Batman'a giden CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu, Turgut Özal Bulvarında seçim bürosu önünde halka hitaben konuşma yaptı.



Anonsu yapılırken ''Batmanlı Kemal'' denildiğini, lütfedilse Batmanlı olmaktan onur duyacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, bu ülkede barışı ve kardeşliği tesis edeceklerini belirtti.



''Milli iradeye saygılıyız. Bu partiye oy vereceğim. Başka bir partiden milletvekili çıkacak bunu kabul etmiyoruz. Yüzde 10 barajını kaldırmak bizim boynumuzun borcudur" diyen Kılıçdaroğlu, "Hem diyeceksiniz ben 12 eylüle, darbeye karşıyım. Hem de darbecilerin getirdiği kanunun arkasına sağlanacaksın. Bunlara inanmayın. 9 yıldır memleketi yönetiyorlar. Hangi görüşten olursa olsun herkesin insandır'' dedi.





'SİYAH VE BEYAZ KADAR FARKLI'



Kılıçdaroğlu, farklı düşünenlere saygılı olunması, hukukun üstünlüğüne inanılması gerektiğini kaydetti. ''Ben belediye başkanı seçeceğim sen alıp içeriye atacaksın'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: ''Doğru mu bu? Her yerde söyledik hukuka inanacağız. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insana da saygı göstereceğiz. Bizim varlık nedenimiz budur."





'KAVGA VE DÖVÜŞ İSTEMİYORUZ'



Kılıçdaroğlu, kim haksızlığa uğrarsa onun yanında olacaklarını, kavganın bu coğrafyada olmayacağını, herkesin karnının doyacağını, herkes kimliğini, inancını özgürce yaşayacağını bildirdi.



Bir kavga varsa, bunun sorumlusunun siyaset kurumu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğulu, şunları söyledi: ''Nedir bu kavganın sonu? Nedir bu kardeş kavgasının sonu? 30 yıldır siyaset kurumu bir çözüm üretti mi? Biz üretmeye hazırız. Bu güzel coğrafyada barış ve kardeşliğin olmasını istiyoruz. Suriye'de insanların çatışıyor, insanlar öldürülüyor. Orada ve Irak'ta bizim akrabalarımız var. Dünyanın hiçbir coğrafyasında kavga ve dövüş istemiyoruz. Biz herkesin kimliğine saygılıyız.





'SİYASETİN KONUSU OLUR MU?'



Hangi canlı anne ve babasını seçme özgürlüğünü sahiptir. Yok öyle birşey. Ama bizler annemizle soyumuzla sopumuzla şeref duyarız. Siyasetin konusu olur mu? Siyasetin konusu başka şeydir. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Siyaset kurumu da ona şerefle saygı duymalıdır...



Ne söylerse söylesinler ben arkadaşlarımla beraber sizin hakkınızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Efendim Sivas'ın ötesine geçemiyorsunuz diyorlardı. Ben dedim ki, bir kişi bile beni dinlemeye gelse ben gideceğim.''





CHP'NİN ADAYI: GÖNÜLLERİN BAKANI



"Batman'a bir bakan tayin etmişler. Faris beye (Faris Özdemir - CHP'nin milletvekili adayı) Batmanlılar gönüllerin bakanı diyorlar. O gönüllerin bakanıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz kendinize diyoruz ki yeni CHP, halkıyla kucaklaşan CHP, halka saygı duyan CHP, halkın arasına girip çayını içen CHP. Kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan, inançlara saygılı, etnik kimliğe saygılı CHP. Ben sizin kardeşiniz. Hepinizi kucaklaşacağız'' şeklinde konuştu.





'BUNUN NERESİ MİLLİ İRADE'



Çocukların geleceğe güvenle yetiştirileceğini, özgürlüğü ve demokrasiyi getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Efendim bu milli irade diyorlar. Eğer milli iradeyse bunun gereğini yapacaksın. Eğer birileri partisinden istifa edip bağımsız seçime giriyorsa Allah aşkına bunun neresi milli irade. Niye bırakmıyorsun onlar da partileriyle seçime girsinler? Demokrasi insanın kafası ve yüreğinde olacak. İnsana ve düşünceye saygı olacak'' diye konuştu.



Daha sonra CHP'nin Batman adayları tanıtıldı, seçim bürosunun açılışı yapıldı.