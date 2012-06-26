Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: Dış politikanın açtığı yaranın farkında mısınız?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Uçağın düşürülmesi kabul edilebilecek bir şey değil. her yerde takpiçisi olacağız. Dış politikanın açtığı yaranın farkında mısınız? Dış politika blöf üzerine kurulur mu?" dedi.



CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Yapılan açıklama şu; bilerek uçağımız düşürüldü. Bugünkü teknoloji bu uçağın bilerek düşürüldüğünü gösteriyor. Suriye hükümeti adeta ders vermek üzere uçağı düşürüyor.

Bir soruyu kendimize soralım. 10 yıl önce bir komşumuzun uçağımızı düşereceği aklınıza gelir miydi? Ne oldu da uçağımız düşürüldü. Kof gürültüye gerek yok. Dış politika farklı birşeydir. İç politikada halkınıza yalan söyleyebilirsiniz. Ama dış politika farklıdır. Sıçan geçer yol olur. Sizin uluslararası caydırıcılığınız bir kere sınanırsa artık ondan sonra sizin güvenliğiniz tehlikede demektir. Bu coğrafyada olmamızı kimse bize altın tepsiyle sunmadı. Bunun bedeli var. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bunun maliyetini ödedik.

4 Temmuz 2003 Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirilen tarihtir. Hiçbir dönemde böyle bir şey olmadı. Nota vermeye bile cesaret edemeyeceksin.

İkinci olay Mavi Marmara. Uluslararası sularda, dokuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şehit edildi. Ne yaptık? Estik gürledik, basın grup toplantıları yaptık. Onların kanı yerde kalmayacak, takip edeceğim dedik ama AKP unutturmaya çalışıyor.

Uçağın düşürülmesi kabul edilebilecek bir şey değil. her yerde takpiçisi olacağız. Dış politikanın açtığı yaranın farkında mısınız? Dış politika blöf üzerine kurulur mu?

Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlarsınız tek bir şey söylendi: Ayşe tatile çıkıyor. Hiç kimsenin TC'nin çıkarları üzerinden poker oynamaya hakkı yoktu. Bu ülkenin başbakanının hiç bir yerde alay konusu olmasını kabul edemeyiz."