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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kılıçdaroğlu'dan 'darbe' açıklaması: Demokrasimize sahip çıkıyoruz!

Kılıçdaroğlu, TSK'nın yönetime el koymasından sonra açıklama yaptı

16 Temmuz 2016 03:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yönetime el koymasından sonra yaptığı ilk açıklamada  "Demokrasimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması şöyle:

"Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Cumhuriyet'e ve demokrasimize sahip çıkıyor; inancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz. Herkes çok iyi bilmeli ki Cumhuriyet  Halk Partisi, Parlamenter demokrasimizin vazgeçilmezi olan yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlıdır."

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