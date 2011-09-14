-Kılıçdaroğlu'dan ''başlama vuruşu'' ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'liler ile Karagücü Ampute Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı. Yenimahalle Belediyesinin Hasan Doğan Stadyumu'nda yapılan karşılaşma öncesi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Eski hakemlerden Selçuk Dereli'nin yönettiği maçın başlama vuruşunu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Karagücü Ampute takımının 19 numaralı formasıyla sahaya çıkan Kılıçdaroğlu, bir süre maçta da yer aldı. CHP takımı bazı milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Zeki Gündüz, Gökhan Günaydın ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce'den oluştu. CHP takımında Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka da bir süre görev aldı. İlk yarısı 2-0 CHP takımının üstünlüğü ile biten maçta, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, dizinden küçük bir sakatlık geçirdi. Tekin'e saha kenarında bulunan ambulansta müdahale edildi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, ''Siyaset sahalarından uzak kalmam ama yeşil sahalardan bir süre uzak kalacağım'' diye espri yaptı. Tekin, sigarayı bırakması gerektiğini de söyledi. İlk yarıyı değerlendiren Kılıçdaroğlu ise taktik değiştirmeleri gerektiğini, yer aldığı Karagücü Ampute Futbol takımının maçı kazanacağına inandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, hakemin yönetiminin sorulması üzerine de Dereli'nin uluslararası bir hakem olduğunu ve kararlarından memnun olduğunu kaydetti. İkinci yarıda üstün bir oyun oynayan Karagücü Ampute Takımı maçı 5-2 kazandı. Maç sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, skordan memnun olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''AK Parti ile maç yapar mısınız?'' sorusuna ise ''Gelirlerse yaparız tabii ki'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Siyaset sahasında mı gol atmak zor, yoksa burada mı?''şeklindeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Burada daha zor'' dedi. Karagücü Ampute Futbol takımının kaptanı Mutlu Kalak da ilk yarı zorlandıklarını, ancak ikinci yarı taktik değişikliği ile maçı kazandıklarını söyledi. Kalak, Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti.