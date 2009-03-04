Kılıçdaroğlu'dan 34'te 34 proje

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Kılıçdaroğlu, 34'te 34 proje" adlı seçim projelerini tanıttı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili adayı Gürsel Tekin ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter adayı Prof. Alper Ünlü "34'te 34 proje" adlı seçim projelerini tanıttı.



Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın seçim hazırlıklarına ilişkin "5 yılda rekorlara imza attık" başlıklı kitapçığını eleştiren Gürsel Tekin, “Nerede hangi alanda istiyorsanız İstanbul'da yapmış olduğunuz yolsuzlukları gözünüzün içine sokmazsam ben bu siyaseti bırakacağım. Var mısınız buna?" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu ise Belediye Başkanı seçilmesi halinde gerçekleştireceği projeleri şu sözlerle anlattı:



- İlk 3 ay içinde belediyeyi şeffaf hale getireceğiz. İstanbul'a bir yönetici hesap vermiyorsa, bilin ki, orada karanlık noktalar var. Biz o karanlık noktaları aydınlatmak için göreve talibiz



- İstanbul'un en ciddi sorunlarından birisi kent yoksulluğudur. Kent yoksulluğunu tarihe gömmek bizim boynumuzun borcudur. Kent yoksulluğu bitecek önümüzdeki dönemde



- İstanbul'da çok sayıda ölü alan var, Haliç'e indiğinizde görüyorsunuz. Bunları kültür ve sanata kazandıracağız. Sadece orası değil, Selimiye Kışlası’nın siluetini bozmadan Haydarpaşa Limanı'nı kentin dışına çıkararak, bir uluslararası kongre merkezi yapacağız



- Beykoz önümüzdeki 5 yıl içinde cam ve el sanatlarının sadece İstanbul'daki değil, Türkiye'deki merkezi olacak



- Kömür, yiyecek dağıtmak doğru bir olay değil. Bu aileler İstanbul'da doğalgaz tüketiyorlar. Çevre kirliliği yaratmak bizim görevimiz mi? Bu ailelerin tüketecekleri belli miktardaki doğalgaz Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Kömür tüketimine son!



- İlk 3 yıl içinde İstanbul'da yurt sorunu kesinlikle kalmayacak. üniversitelerle işbirliği yapacağız



- Engellilerin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Onları üretim zincirinin içinde üreten, gelir elde eden geçimini sağlayan bir yapı içinde ekonomiye kazandıracağız



- İstanbul'da kesinlikle ilk 2 yıl içinde sokakta çocuk kalmayacak. Bütün çocukları kucaklayacağız, bağrımıza basacağız, onları yetiştirip eğiteceğiz



- Kişi başı gelire baktığınız zaman, İstanbul'da ulaşım pahalı. İstanbul'da ulaşım 1 lira olacak nereye giderseniz gidin



