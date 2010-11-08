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Politika

Kılıçdaroğlu 'yol' arkadaşları arıyor...

Kılıçdaroğlu, 'iktidar olma davası' için, enerji tüketmeye ve toz yutmaya hazır olanlara twitter'dan seslendi...

08 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'iktidar olma davası' için, enerji tüketmeye ve toz yutmaya hazır olanlara twitter'dan seslendi.  


CHP'nin internet sitesindeki 'gönüllü' sayfası.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan çağrıda bulunarak, gönüllülerden partinin internet sitesindeki 'Gönüllü veri tabanına' kayıt olmalarını istedi. 

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında şunları aktardı: 

-Gönüllülere sesleniyorum. Lütfen chp.org.tr'ye kaydınızı yaptırın. 'Beni zaten biliyorlar, ben CHP'liyim, zaten ben üyeyim' demeyin. 

-CHP'li olabilirsiniz, ama farklı nedenlerle bugün bütün enerjinizi iktidar olma davamıza vermeye hazır olmayabilirsiniz. 

-Ben bugün, benimle tüm enerjisini tüketmeye hazır olanlarımızı istiyorum. 

-Partimizin gönüllü veri tabanına bugün benimle toz yutmaya hazır olan herkesin kaydını yaptırmasını bekliyorum.


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